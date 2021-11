En Alemania señalan a James Rodríguez, por unas supuestas fiestas, en su paso por el Bayern

James Rodríguez tuvo un paso con títulos por el Bayern Múnich, pero también tuvo algunos momentos en los que no contó con tanto protagonismo y a la fecha se sigue hablando de eso.

Con el técnico Niko Kovac al volante colombiano no le fue tan bien, y no era un titular indiscutible, y al parecer es que al técnico no le cayó muy bien algunas actitudes del jugador cucuteño.

Este miércoles, el medio ‘Bild’, de Alemania, dio detalles de unas supuesta fiesta que tuvieron algunos futbolistas del Bayern Múnich, en una pretemporada en Miami. La salida habría sido en la temporada 2018/19, en la gira que realizó el club bávaro, en Estados Unidos.

Los jugadores habrían querido salir luego de vencer al Manchester City, pero Niko Kovac no cedió, sin embargo, James Rodríguez, David Alaba, Franck Ribéry y Rafinha no habrían hecho caso y salieron.

Por último, el medio alemán escribió que la fiesta fue hasta altas horas de la noche, aunque el estratega no habría hecho ningún reclamo después.