“En América no interesa si Roger Martínez se va o se queda, él ensució su imagen”

La situación del atacante colombiano evidentemente no es la mejor con las ‘Águilas’, su interés de abandonar el club le pasó cuenta de cobro y por eso, el cartagenero no va a ser tenido en cuenta para la competencia.

Gibrán Araige Rodríguez es periodista de ‘TUDN’ en México, cubre la actualidad del América y analizó este martes en charla con GolCaracol.com el presente de Roger Martínez, quien no va a jugar con los ‘azulcremas’ en el torneo clausura 2020.

Todo por los deseos manifiestos del futbolista colombiano de marcharse del tradicional club 'manito', pero que al final pese a algunos rumores, no se concretaron.

“La realidad es que el tema con Roger Martinez y el América está congelado, por más que el jugador se entrena con el primer equipo, él no va a ser tenido en cuenta por Miguel Herrera, no va a jugar, no es considerado y todo ha sido provocado por malos consejos hacia el jugador”, comenzó indicando Araige Rodríguez.

¿Cuál es el mal consejo que recibe Martínez?

“Junto con su representante, Fernando López, se han metido en una guerra dentro de esta negociación con el América, donde el único perjudicado es el jugador”.

¿Hay ofertas por el colombiano?

“Sí. Hay dos ofertas de préstamo por Roger desde Europa, pero al América no le interesa prestarlo; lo que quiere el club es venderlo. Hay otra oferta seria desde Estados Unidos, por parte del Inter Miami, por 15 millones de dólares, a la que América ya dijo que sí, pero ahora Roger es quien no quiere aceptar el negocio; es ahí donde se rompe la relación entre las partes”.

¿Cuáles son los dos equipos que quieren préstamo?

“En México eso es una duda, pero sí es de conocimiento general que hay dos equipos europeos que preguntaron por él, pero solo en condición de préstamo”.

En México, ¿Martínez ha hablado de su futuro?

“A él no le gusta hablar mucho con la prensa. Sin embargo él dio una entrevista exclusiva a otro medio allí dijo “que no tenía problemas con el América, pidió perdón por toda la situación”, nuevamente fue otro mal consejo que recibió el jugador. Lo que logró es que se ensuciara un poco más su imagen”.

¿Qué opina la directiva sobre el jugador ante esta situación?

“Ellos en su mesa tienen clara la oferta que hay de la MLS, pero también que él no la quiere aceptar, dentro de su interés por irse a Europa”.

¿Cómo están y qué dicen los hinchas de Roger?

“Desde el principio, él no hizo clic con la fanaticada. Es un jugador que no les gustan tanto los reflectores, la vitrina, alejado de mucho en el club. Cada vez que América sale de la capital, en otras ciudades tiene muchos hinchas, pero él no es de los que se detiene, entonces eso hace que no tenga una buena relación con los aficionados”.

El mundo América, ¿con qué ojos ve a Roger Martínez?

“En términos generales, a la gente no le interesa si el jugador sigue o no en la institución, esa es la realidad. Perdió cariño e interés de los aficionados. Hoy el América sufre de muchos de muchos delanteros lesionados y aun así el club no cuenta con él y ni la afición lo pide. Tanto así que es más fácil que volteen la cartera, antes de que lo busquen”

