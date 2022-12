En Argentina aseguran que Boca Juniors irá por Andrés Roa y en Huracán prendieron las alarmas

El mediocampista colombiano es del gusto de Gustavo Alfaro y sería uno de los apuntados por el conjunto ‘xeneize’ en el próximo mercado de pases.

Boca Juniors estaría interesado en contratar la próxima temporada a Andrés Roa, mediocampista colombiano de buen suceso en Huracán, según los medios argentinos.

Publicidad

Sin embargo, Daniel Brunet, tesorero del ‘globo’, desmintió este martes que hayan presentado una propuesta formal por Roa y aprovechó para criticar duramente al equipo azul y oro.

“Boca no presentó nada por Andrés Roa. No tenemos nada oficial ni extraoficial. Contra Boca es imposible competir, no tienen miramientos cuando van por alguien, no les importa si un jugador trabaja o no, si tienen que romper contratos o no. A veces parece que la plata todo lo puede”, aseguró en diálogo con ‘El Mundo FC’.

Vea acá: ¿Miguel Ángel Borja cambiará el portugués por el inglés?: En Brasil dicen que la MLS lo quiere

Cabe recordar que Gustavo Alfaro, actual entrenador del ‘xeneize’, dirigió al ‘10’ colombiano y conoce sus condiciones y lo que puede ofreceren la cancha.

Publicidad

Brunet, además, aclaró que “Huracán lo tiene hasta junio y tiene prioridad en el uso de la opción” y afirmó que el equipo tiene intención de quedarse con el jugador, pues “no hay estipulada ninguna forma de pago”.

Aún restan varios meses para que se abra el mercado de pases, pero en Huracán ya prenden las alarmas para no dejar ir tan fácil a su ‘joya’ colombiana.

Publicidad