En Argentina aseguran que hay una nueva denuncia contra Sebastián Villa sobre supuesto abuso sexual

De Sebastián Villa se sigue hablando en Argentina más por lo que pasa más allá de las canchas. Y todo porque este viernes nuevamente su nombre salió a relucir por situaciones ajenas a su carrera como futbolista profesional de Boca Juniors, como los casos judiciales que tiene abiertos y que han causado gran resonancia y hasta polémica a nivel internacional.

Según el periodista judicial argentino Mauro Szeta, el delantero colombiano fue objeto de una nueva denuncia en su contra por supuesto abuso sexual. La segunda en este 2022, ya que antes estalló un escándalo por el caso que se le abrió por parte de Támara Doldán.

La información del citado periodista judicial en su cuenta de Twitter indica que la denunciante ahora es una mujer de nombre Vanesa González, quien se presentó ante la justicia y que no había aparecido antes por miedo. Coincidencialmente los hechos se habrían presentado el mismo día del caso Doldán, que datan de junio de 2021.

De esa forma se abre un episodio judicial más en el que el principal señalado es el delantero surgido en la cantera del Deportes Tolima. Durante la presente semana se informó que Villa Cano había recibido autorización para salir de Argentina, ya que Boca deberá visitar la próxima semana a Corinthians, en la Copa Libertadores.

Además que el abogado del antioqueño solicitó el aplazamiento de su presentación ante un juez, para el 30 de junio. Esto tiene que ver con la denuncia realizada por Támara Doldán, quien incluso ya concedió declaraciones a medios argentinos en los que relató lo que habría sucedido.

Sebastián Villa suma una nueva denuncia por abuso sexual. La nueva denunciante termino de declarar ante la fiscal Vanesa González en Esteban Echeverría. — Mauro Szeta (@mauroszeta) June 24, 2022

¿Qué otra denuncia tiene Sebastián Villa en Argentina?

En el año 2020, Sebastián Villa fue denunciado por violencia de género por parte de la colombiana Daniela Cortés, quien era su novia en tiempos en los que empezaba la pandemia del coronavirus. Cortés inicialmente mostró las laceraciones en su rostro en publicaciones de redes sociales y posteriormente acudió a la Justicia argentina. Ese caso aún sigue abierto para el futbolista.

¿Que dijo la mujer que denunció a Sebastián Villa?

"Fue algo terrible, fue muy chocante para mí, él me 'hirió' en todos los sentidos. Después de lo sucedido, me dolía todo, el vientre especialmente, me dolía al caminar, yo estaba sin poder contarle a nadie lo sucedido", dijo Támara Doldán a 'TN Todo Noticias', de Argentina el pasado 13 de junio.