En Argentina hablan de la sequía de gol de Rafael Santos Borré con River Plate

El atacante tiene el arco cerrado con el equipo ‘millonario’ y no fue convocado por Carlos Queiroz para los juegos frente a Japón y Corea del Sur.

Hace 40 días, Rafael Santos Borré no puede convertir con River Plate y la prensa argentina ya habla de la sequía del goleador colombiano.

“Después de un final de 2018 en su mejor momento y tras ser goleador del Mundial de Clubes, Borré les convirtió a Godoy Cruz (de penal) y enseguida a Vélez (gran definición) y después se secó: titular ante Racing, Central, Banfield, San Martín de Tucumán, Alianza Lima y Palestino, no consiguió festejar tantos propios y le atajaron un penal (Gallese en Lima por la Copa)”, escribió el diario ‘Olé’.

Sin embargo, Borré cuenta con el respaldo de Marcelo Gallardo, técnico de River, quien en días pasados aseguró que “le pedí que no se vuelva loco con el gol y no se bloquee. El viene aportando mucho. Yo no traigo a un 9 y le digo 'tenés que hacer 20 goles en el campeonato'. Quiero que cada uno se integre y le dé funcionalidad al equipo".

Cabe recordar que esta semana la pareja del futbolista colombiano, Ana Caicedo, se quejó en redes sociales porque Carlos Queiroz no lo incluyó en la convocatoria de 23 jugadores, para los juegos frente a Japón y Corea del Sur.

Así, Rafael Santos Borré buscará volver al gol este fin de semana en el encuentro frente a Independiente, en el Monumental, equipo al que le convirtió el año pasado, en la Copa Libertadores.

