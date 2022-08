En Argentina le dieron espacio a una reacción de Juan Fernando Quintero con un recogebolas

Juan Fernando Quintero volvió a tener minutos con River Plate el pasado sábado 27 de agosto en la igualdad 1-1 de su escuadra frente a Tigre, en partido correspondiente a la jornada número 16 del fútbol de Argentina.

En ese cotejo, el número '10' de la 'banda cruzada' ingresó al campo de juego a los 77 minutos en lugar de su compañero Rodrigo Germán Aliendro. Pero en las últimas horas en la prensa de aquel país se ha hablado más de una reacción que tuvo el antioqueño en el juego, en vez de lo ejecutado en el estadio José Dellagiovanna en el tiempo que estuvo defendiendo los colores de River Plate.

Publicidad

Y es que los medios en Argentina hacen eco a un episodio que tuvo el exfutbolista del Porto, de Portugal, con un recogepelotas en el partido contra Tigre. El muchacho, de nombre Tiziano Mancilla, se quiso 'pasar de vivo' en medio del partido al ver que el cuadro local ya había podido empatar en el marcador, básicamente este se demoró en entregarle la pelota a 'Juanfer' y el volante 'cafetero' no dudó en enojarse con el susodicho.

Quintero empujó a Mancilla y luego le propinó un par de insultos, el momento quedó captado por las cámaras de televisión. E inclusive en 'Espn Argentina' dialogaron con Tiziano Mancilla sobre el suceso.

"Estaba River atacando e hice un poquito de tiempo para que se acomodara la defensa de Tigre. Y de la nada viene Quintero y me mete un codazo en el pecho y me putea", dijo de entrada el joven recogepelotas.

Publicidad

Pero sus apreciaciones no pararon ahí y continuó: "Ahí saltó Prediger atrás y me defendió, como varios jugadores de la reserva. Un codazo así de la nada, fue firme, en el pecho, me dolió. Pega fuerte el enano. Prediger le dijo '¿qué hacés con el pibe?'".

Este es el momento del incidente de Juan Fernando Quintero con el recogepelotas:

EL ALCANZAPELOTAS MÁS ACTIVO EN VICTORIA: recibió un golpe de Juanfer Quintero, fue defendido por el Perro Prediger y se llevó de regalo ¡el short de Pinola! @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/3LXvlYv6ZZ — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2022

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar River Plate?

El cuadro que dirige Marcelo Gallardo volverá a jugar este miércoles 31 de agosto frente a Defensa y Justicia, en duelo de los octavos de final de la Copa de Argentina.