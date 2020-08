En Argentina le salió un 'padre' a Sebastián Villa, en medio de sus líos con la justicia

Este lunes, nuevamente salieron a relucir en los medios argentinos los problemas judiciales que enfrenta en Argentina el colombiano Sebastián Villa, de Boca Juniors, quien fue acusado por violencia de género por parte de Daniela Cortés, su exnovia.

Y el que se pronunció al respecto fue Jorge Amor Ameal, presidente de los 'xeneizes', quien tuvo un mensaje pausado y tranquilo, sin crucificar a Villa por sus conflictos personales.

"Si Villa juega o no lo decide el técnico. Alrededor de él se creó una situación con el tema de la violencia, pero la justicia no determinó si realmente es o no culpable. Si lo es, hay que curarlo. No se puede, sobre la pena, seguir penando", dijo el dirigente de Boca en declaraciones reproducidas en 'TyC Sports'.

"Nosotros estamos esperando a la justicia. A la gente hay que ayudarla, no hay que seguirla sancionando, complicándole la vida. Si tuvo un problema, veamos cómo lo podemos resolver", agregó Amor Ameal sobre el futbolista nacido en Medellín, que ha tenido ofertas de Brasil, Estados Unidos, Italia y España.

"Esperemos que la justicia lo decida. A día de hoy está a disposición de Miguel (Russo), entrenando con el plantel", finalizó el directivo argentino, haciendo alusión al trabajo que con normalidad viene adelantando Sebastián Villa.