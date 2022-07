En Argentina lo recuerdan: el día que a Miguel Borja un hincha le causó una herida con arma blanca

Miguel Borja fue la gran figura en el partido que River Plate le ganó 3-0 a Aldosivi, por la décima jornada de la Liga de Argentina. En dicho compromiso, el de Tierralta, Córdoba sólo necesitó de pocos minutos para mostrar su magia dentro del campo de juego del estadio José María Minella, ya que se reportó con un gol y dos asistencias.

Publicidad



Su actuación le valió toda clase de elogios por parte de la prensa de la nación del tango, y de los hinchas de la 'banda cruzada', pero este lunes, en los medios sacaron a relucir una historia algo 'aterradora' que le sucedió al delantero de 29 años. En Colombia ya se conocía la misma, pero el impacto que ha causado en Argentina ha sido 'tremenda'.

"El día que casi matan a Borja con una navaja", ese es el titular del diario 'Olé' en su página web. Un título bastante fuerte, crudo y para muchos, un poco 'alarmante'. Lo cierto es que en dicha publicación evocan el momento en que el artillero de la Selección Colombia se salvó de que una aficionada le hiciera daño. Fue en la final de la Copa Colombia que protagonizaron Junior y Nacional en el estadio Metropolitano, en Barranquilla, el 17 de noviembre del 2016.

"Fue 1-0 y título para el visitante (habían ganado 2-1 la ida), pero lo más impactante llegó varios minutos después del pitazo final del árbitro. Porque entre tanto festejo y gente que invadió la cancha, pasó lo que nadie esperaba: la posibilidad de que una noche de fiesta se transforme en tragedia. Porque después de recibir el trofeo, Borja se fue para la parte de la pista de atletismo que está cerca de la platea y, en el malón, se metió una mujer que no tenía buenas intenciones", así empieza el relato el medio argentino.

Que no para ahí y continúa que pese a que esa noche, el cordobés estaba siendo custodiando por policías, la hincha "no tuvo inconvenientes en saltar la baranda y entrar en el campo de juego" Lo crucial, relata 'Olé' es que la señora "no iba con las manos vacías: tenía una navaja".

Publicidad

Y es que la mujer se fue colando hasta llegar hasta en ese entonces al futbolista de Atlético Nacional, estuvo a un de metros de éste.

"Ahí fue cuando desenfundó la navaja e intentó clavársela al ahora delantero de River, pero no pudo hacerlo por un principal motivo: el espacio. Si bien tiró el manotazo con el arma blanca, sólo llegó a rasparlo porque tenía un par de personas adelante".

Publicidad

Tras el hecho, la mujer fue detenida y puesta disposición de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Los de 'Olé' recordaron cuáles fueron las declaraciones de Miguel Borja ese 17 de noviembre del 2016.

"Será Dios quien la juzgue a ella. Apenas sentí el pinchazo me di cuenta de que me había rayado. Inmediatamente me doy vuelta y veo que ella sale corriendo haciéndome un gesto como diciendo esto te pasa por ganarnos. ¿Cómo es posible que una persona armada entre a un estadio? Yo jamás provoqué a la gente, solo estaba con mi familia en el terreno de juego”.