En Argentina recordaron a los colombianos en Boca Juniors, que tuvieron peleas con sus compañeros

Boca Juniors empató 0-0 con Racing, en la noche de domingo, pero la atención de los medios se la llevaron Darío Benedetto y Carlos Zambrano, quienes supuestamente se habrían ido a las manos.

Luego de ese polémico hecho, en el diario ‘Olé’ realizaron una nota para recordar las peleas, discusiones o disputas entre dos compañeros en el equipo ‘xeneize’ y ahí aparecieron varios dos nombres de colombianos.

Edwin Cardona y Frank Fabra son los futbolistas de nuestro país que se han visto involucrados en discusiones con otros jugadores de Boca Juniors.

“Zárate vs. Cardona. Fue en septiembre del 2018, en un superclásico. Mauro Zárate, que ya había ejecutado uno al travesaño un rato antes -y que terminó en el gol de Magallán-, agarró la pelota con la intención de hacerse cargo, pero Edwin Cardona se metió y se la sacó. Y, evidentemente, al ex Vélez no le gustó nada y largó una catarata de insultos. Lo tuvieron que calmar Pinola y el árbitro”, recordaron de entrada sobre esta pelea.

La más reciente se presentó entre Frank Fabra y Carlos Izquierdoz, aunque al final ellos calmaron el ambiente y se mostraron juntos nuevamente, por lo que todo quedó en la cancha.

“En marzo de 2021, en un Boca-Talleres en la Bombonera, la discusión dentro del área subió de tono por las complicaciones para frenar a Valores, Izquierdoz le hizo algunas recriminaciones a los gritos y Fabra reaccionó con un manotazo en la cara”, contaron.

Sobre la polémica pelea entre Zambrano y Benedetto aún no se sabe mucho, el club no se ha pronunciado y los implicados tampoco, aunque el propio técnico de los 'xeneizes', Hugo Ibarra, confirmó que sí hubo una discusión entre el peruano y el argentino, pero no dio más detalles de lo ocurrido.

Sin embargo, las imágenes son claras, luego de que en la transmisión del partido entre Boca Juniors y Racing se vieran ambos futbolistas con heridas en su cuerpo, en especial el zaguero 'inca', quien tenía un golpe en su rostro.