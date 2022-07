En Argentina ya hay ministra de Economía: bromeó con posible llegada de Miguel Borja a River Plate

La posible llegada de Miguel Ángel Borja a River Plate es uno de los temas que más se comentan desde hace varias semanas en Argentina. Todo comenzó a inicios de junio, cuando Junior de Barranquilla recibió las noticias del interés por su delantero desde el sur de nuestro continente.

Y, cuando todo parecía estar arreglado entre los clubes, y también con Palmeiras -dueño del 50% de los derechos del jugador-, el ministro de Economía en Argentina, Martín Guzmán, renunció en medio de la crisis que atraviesa dicho país y eso complicó mucho el pago por parte del cuadro 'millonario' para finiquitar la transferencia por el nacido en Tierralta, Córdoba.

Sin embargo, en la noche de este lunes ya fue presentada Silvina Bataski, la nueva ministra de Economía de Argentina y ahora se espera que el conjunto que dirige Marcelo Gallardo pueda efectuar la transferencia sin mayores complicaciones en las próximas horas para que el atacante de la Selección Colombia vuelva a tener una oportunidad en el balompié del extranjero.

Lo curioso de la charla que tuvo la política fue que habló, justamente, de este caso que tiene en vilo a los seguidores de la escuadra 'riverplatense', por la necesidad que tienen de reforzar la delantera, ante la salida pronta de Julián Álvarez a Manchester City, en Inglaterra.

A Bataski le preguntaron si le daría los dólares necesarios a River Plate para que pueda pagarle a Junior de Barranquilla por los derechos de Miguel Borja y su respuesta fue muy llamativa: "No, por supuesto que no. Eso seguro que no. Todo para Boca", dijo entre risas.

La nueva ministra de economía, Silvina Batakis, lleva 1 día en su cargo y ya se prestó a cargar a #River diciendo que no dará los dólares para incorporar a Borja.



Seriedad ante todo. 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/Fq0dmGkTUR — Matías Cabezas (@MatiasjCabezas) July 5, 2022

Cabe resaltar que, la nueva ministra de Economía de Argentina es muy fanática del equipo 'xeneize', por lo que bromeó con esta situación que le atañe a su eterno rival en el fútbol de Sudamérica. Además, Bataski expresó que seguirá yendo a La Bombonera, de manera normal.