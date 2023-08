En Boca Juniors aún se ilusionan con fichar a Diego Valoyes, dijo Mauricio 'Chicho' Serna

Boca Juniors aún se ilusiona con fichar al delantero colombiano Diego Valoyes. El 'xeneize' no se baja de la pelea, de la puja, por el artillero de Talleres de Córdoba, y más ahora que el 'azul y oro' avanzó a una nueva fase de la Copa Libertadores de América. Sobre el asunto de la intención de firmar al cartagenero, Mauricio 'Chicho' Serna se refirió al tema.

Y es que Boca Juniors estaría buscando un defensor diestro y un delantero por la banda y el elegido en esta última posición es Valoyes, quien tiene 26 años y ha brillado en el último tiempo con la camiseta de la popular 'T'.

"Valoyes me gusta mucho, no porque sea colombiano, pero me gusta mucho. Se siente cómodo y a gusto en el fútbol argentino y lo demuestra cada vez que juega", esas fueron las palabras de 'Chicho' Serna, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, en charla con 'CNN Radio'.

El libro de pases en el fútbol de Argentina aún está abierto, por lo que el conjunto 'xeneize' tratará de incorporar las mejores fichas. Serna aseguró que desde la dirigencia están haciendo lo mejor posible para que el equipo liderado por Jorge Almirón brille tanto en el rentado local como en el máximo torneo de clubes de Sudamérica.

"Desde presidencia, vicepresidencia y Consejo de Fútbol, mientras el libro de pases esté abierto vamos a seguir buscando los mejores jugadores para que lleguen a nuestra institución".

Recordemos que en Boca Juniors han arribado Lucas Blondel, Lucas Janson, Edinson Cavani, Marcelo Saracchi y Ezequiel Bullaude.

Boca Juniors avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023, luego de vencer en la tanda de los penaltis 4-2 al Nacional de Uruguay, con una buena actuación de Sergio 'Chiquito' Romero en el arco.

El 'xeneize' quiere la gloria continental y para ello no le quita el dedo del renglón en incorporar a buenos futbolistas, entre ellos el cartagenero Diego Valoyes.

El oriundo del 'Corralito de Piedra' ha sido una pieza fundamental en el último tiempo con Talleres de Córdoba y sus buenas actuaciones con el club argentino le han permitido ser llamado en las últimas convocatorias de la Selección Colombia bajo el mando del director técnico, Néstor Lorenzo.

Según informa la prensa deportiva en Argentina, el objetivo de Talleres sería vender a Diego Valoyes a un equipo del exterior; aunque en caso tal de que no se dé esto finalmente, podría analizar la propuesta de Boca siempre y cuando sea buena en la oferta económica.