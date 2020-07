"En Boca Juniors criticaron a Wilmar Barrios, pero ningún jugador quiere perder una final"

Mauricio 'Chicho' Serna dejó un grato recuerdo en Boca Juniors cuando defendió los colores del club iniciando la década del 2000 y estuvo como pieza clave en títulos como el de la Copa Libertadores de América, Liga Argentina e Intercontinental de Clubes. Por eso Serna es voz autorizada para referirse al club y a volantes de marca como Wilmar Barrios y Jorman Campuzano.

Barrios pasó por Boca y ahora se encuentra en Zenit, de Rusia, con buena figuración y Campuzano es actual jugador de los 'xeneizes' y titular del equipo que dirige Miguel Ángel Russo.

Acá lo más importante de las declaraciones recientes de Serna a 'Locos por el Fútbol', de Argentina.

*Wilmar Barrios

"Cuando Barrios llegó a Boca el cuerpo técnico no encontraba la forma de ponerlo. La primera vez entró frente a Temperley quince minutos y la rompió. El segundo partido fue titular y la figura del equipo. Ahí no lo pudieron sacar más. Ya de su salida, hay que decir que muchos dijeron que se había hecho expulsar en la final contra River en Madrid, pero hay que tener en cuenta que ningún jugador quiere perder una final. Habría que decir que el cuerpo técnico armó mal el equipo y hasta el banco de suplentes ".

*Jorman Campuzano

" Tengo que decir que un día estaba viendo un partido Palmeiras vs. Boca en Brasil de Copa Libertadores y un dirigente se me acercó a pedirme que le recomendará un volante. Le dije que tenía que ir a buscar a Campuzano porque en cualquier momento se les iba a ir Wilmar Barrios. Cuando vi a Campuzano me di cuenta que era un jugador distinto. Un día lo vi en una tienda, lo saludé y le dije que él iba a ser jugador de Boca. Se sorprendió, pero vea que ahí anda en el club y con buen rendimiento".