En Boca Juniors no le dan la espalda a Sebastián Villa: el apoyo del capo del camerino

En los minutos finales del partido entre Independiente y Boca Juniors , el domingo pasado, llegó una oportunidad de oro para los de Miguel Ángel Russo cuando se decretó un penalti a favor. Sin embargo, el arquero Sebastián Sosa le paró el cobro a Sebastián Villa y el duelo clásico del fin de semana terminó 1-1.

Así las cosas, el atacante colombiano quedó en deuda y terminó como villano del compromiso. Pese a eso, al final del partido, Carlos Tévez le mostró su apoyo.

Independiente 1- Boca Juniors 1: Sebastián Villa, villano de la noche al fallar un penalti

"Villa venía con confianza, por eso lo dejé, venía muy bien. Erra quien patea. Seguimos apoyando a Seba... Me intranquiliza no encontrar el equipo, no tener la facilidad para jugar bien", dijo el experimentado futbolista.

Hasta ahora, Boca no genera confianza en su funcionamiento y tiene irregularidades, algo que comienza a ser criticado por los medios y también por los hinchas.

Cabe señalar que frente a Independiente también jugaron los colombianos Frank Fabra y Jorman Campuzano con aceptable rendimiento.