En Boca Juniors 'rompieron' el silencio: revelaron las razones de la salida de Edwin Cardona

¿Atlético Nacional? ¿Racing? Mucho se habla sobre el futuro de Edwin Cardona. Hasta el momento no hay un comunicado oficial y los rumores continúan. Eso sí, hay algo cierto y es que no regresará a Xolos de Tijuana, club dueño del jugador, y que no seguirá en Boca Juniors.

Mientras la situación del mediocampista se define, este sábado, en entrevista con 'TyC Sports', Jorge 'El Patrón' Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol del 'Xeneize', dio a conocer las razones por las que el cuadro argentino no hizo uso de la opción de compra por el futbolista.

Como el propio medio lo tituló, estas fueron "las crudas frases que explican su motivo" y que llevaron al volante, de 29 años, a decir 'adiós' a Boca Juniors, tras varias temporadas. Recordemos que llegó el 18 de julio de 2017, se fue el 24 de diciembre de 2019 y regresó el 21 de agosto de 2020.

"Boca Juniors trajo a Edwin Cardona cuando no jugaba y ni siquiera participa en los entrenamientos de la primera división del Tijuana; se firmó la opción de compra porque el club confiaba en él y se depositó la ilusión y posibilidad futbolística que sabíamos que el jugador podría entregar", inició en sus declaraciones.

Pero no fue lo único que dijo. "Desgraciadamente, por las circunstancias que todos hemos seguido durante estos casi 18 meses, no se terminó dando, como por ejemplo, la continuidad del jugador no fue la que se esperaba y, además, no logró afianzarse", sentenció en su intervención.

Así las cosas, en Boca Juniors tenían todo claro y sabían lo que harían con Edwin Cardona, una vez finalizara el préstamo y se abriera el mercado de pases. Ahora, se deberá aguardar por su nuevo destino, el cual parece ser Racing de Avellaneda, según informan desde Argentina.

