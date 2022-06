En Boca Juniors se ilusionan con la llegada de James Rodríguez y un excompañero suyo

Boca Juniors viene de ser campeón en la Copa de la Liga Argentina, en el primer semestre del 2022. Con los colombianos Sebastián Villa, Frank Fabra y Jorman Campuzano en sus filas, el cuadro dirigido por Sebastián Battaglia volvió a triunfar en la competencia, lo cual no hacía desde el 2020.

Recientemente se ha hablado de que un nuevo futbolista de nuestro país podría unirse a la armada 'cafetera' en el seis veces campeón de la Copa Libertadores de América, y se trata de un nombre rimbombante como James Rodríguez.

Publicidad

El volante nacional, que supo ser goleador del Mundial de Brasil 2014, no vive su mejor momento en el Al-Rayyan de Qatar y habría tenido conversaciones con los dirigentes del club de Buenos Aires, según se rumorea en Argentina.

Con un pasado cercano de poca actividad y con varias lesiones, Rodríguez no sabe dónde jugará en la próxima temporada, como lo afirmó en su canal de Twitch: "No sé dónde jugaré ahora. Esperemos que el mercado de pases se abra para ver quién me quiere. Donde me quieran voy".

Este lunes, 'Mundo Boca' habló con el tío del '10', Elkin Rodríguez, que se refirió a la posibilidad de que el jugador vaya a Boca Juniors. "No es un retroceso volver a jugar a Sudamérica para James, miren el caso de Juan Fernando Quintero que fue a River Plate y ahí impulso su carrera. Estar en el mundo Boca para James sería reimpulsar su carrera y volver a su nivel".

Recientemente, otro jugador de gran nivel y con quien el mediocampista de la Selección Colombia compartió en el Bayern Múnich de Alemania, estaría también en el radar del club argentino.

Publicidad

Se trata de Arturo Vidal, que tras confirmar que no seguirá en el Inter de Milán, es una de las joyas del mercado. Según el diario 'Olé', el interés que tiene el Flamengo de Brasil en el el volante chileno ya no sería tan firme y "Ese escenario provocó que en Boca Juniors estén a la expectativa y hasta iniciaran un contacto con el representante del volante, Fernando Felicevich, siempre muy reservado a la hora de hablar del futuro de los jugadores que representa".

"Lo sigo a Boca Juniors, porque todos sabemos lo que es Boca, los jugadores que han pasado por ahí. Yo no he tenido nunca la suerte de jugar en la Bombonera, ni con Colo Colo ni con otro equipo. Y siempre quise saber eso que dicen que se siente", afirmaba el referente de 'La Roja' hace dos años, con relación a su gusto por el cuadro 'Xeneize'.

Publicidad

¿En qué clubes ha jugado Arturo Vidal en Latinoamérica?

Su único equipo en suelo latino ha sido el Colo-Colo de su país natal, donde debutó y luego migró al Bayer Leverkusen de Alemania, en lo que fue su primera experiencia en suelo europeo.