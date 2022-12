En Boca Juniors se salvaron pocos tras perder con Santos: Frank Fabra y Sebastián Villa, rajados

Con gol de Felipe Jonatan, el Santos venció este martes por 1-0 a Boca Juniors en partido por la cuarta jornada del Grupo C de la Copa Libertadores y desalojó al club argentino del segundo lugar.

El solitario gol del lateral al final del primer tiempo le permitió al club brasileño llegar a 6 puntos, los mismos que Boca pero con mejor diferencia de goles, y ser segundo del grupo tras el Barcelona ecuatoriano, que lidera con 9 pese a su derrota frente al The Strongest boliviano, colista con 3 enteros.

En Boca jugaron los colombianos Frank Fabra y Sebastián Villa, quienes no se salvaron de las malas calificaciones otorgadas por los medios especializados en Argentina.

De Fabra, por ejemplo, el sitio web 'TyC Sports' indicó que "no se impuso ante Angelo u otros jugadores que lo atacaron. Se proyectó poco y no se conectó con sus compañeros" y además de eso, le otorgaron 4 puntos de calificación.

Mientras tanto a Villa le dieron 5, pero no le alcanzó para salvar su actuación personal. El antioqueño "bajó mucho para colaborar en la defensa cuando Santos tenía el balón. Luego no estuvo preciso para asociarse con Tevez y Pavón. En velocidad, su fuerte, no sacó la diferencia".