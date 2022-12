En Boca Juniors también sorprendió la ausencia de Edwin Cardona en el Mundial Rusia 2018

Desde Argentina aún se menciona el tema del volante colombiano, que en la actualidad adelanta la pretemporada con el cuadro 'xeneize' para los retos del segundo semestre de 2018.

El volante Edwin Cardona no fue convocado por José Néstor Pékerman, técnico de la Selección Colombia, para el Mundial de Rusia 2018, pese a haber sido parte del proceso en las Eliminatorias.

Su ausencia no fue justificada por el cuerpo técnico del combinado nacional y el jugador prefirió guardar silencio y enviarles todo su apoyo a sus compañeros en la máxima cita orbital.

Pero quien sí quiso hablar al respecto fue el exjugador Lucas Jaramillo, representante de Edwin Cardona.

En entrevista con el programa radial argentino ‘Crack Deportivo’, Jaramillo expresó que “hasta Boca se sorprendió de que no fuera al Mundial, hubo tristeza del jugador y es entendible. Como colombiano, como hombre del fútbol que conoce cómo funciona la Selección, me sorprendió".

“Cardona no es un santo, pero si ese fuera el argumento no es válido, en la Selección no hay ningún santo y se han llevado a jugadores involucrados en cosas extrafutbolísticas con respecto al comportamiento", agregó.

Por último, el representante de Cardona se refirió a la situación del volante con Boca Juniors, de Argentina, su actual club.

“Siempre tuvimos tranquilidad de que Boca quiere que Cardona continúe porque es una pieza fundamental. Va a estar hasta diciembre con la opción de compra y esperemos que sea fundamental en la Copa Libertadores y lo terminen comprando", concluyó.

El jugador colombiano se encuentra por estos días en Estados Unidos adelantando la pretemporada con su club.