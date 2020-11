En Chile aseguran que ratificaron a Reinaldo Rueda: “No hay cómo pagarle la cláusula de salida”

Este viernes fue un día crucial para el futuro de Reinaldo Rueda como técnico de la Selección de Chile. Como señalaba en su agenda, debía reunirse con los directivos de la ANFP para analizar su desempeño tras la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias. Jornadas en la que venció a Perú y cayó con Venezuela, respectivamente.

Chile es sexto con 4 puntos , pero la preocupación es máxima por el rendimiento del equipo. Por eso, este encuentro que sostuvo el técnico colombiano no era uno más.

Muchos, incluidos los aficionados de ese país y un sector de la prensa, piden su despido. Incluso, aquí en Colombia la FCF también estaba muy pendiente de esta reunión, pues según Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, “Si Reinaldo Rueda no sigue en Chile, es la primera opción ante la inminente salida de Carlos Queiroz”.

Sin embargo, la primera información acerca de las conclusiones de este encuentro lo entregó el diario ‘La Tercera’. “Por ahora, el técnico se queda. No tiene contemplado dejar la banca. Piensa que puede revertir el adverso panorama en marzo próximo, cuando Chile reciba a Paraguay, en Santiago, y luego visite a Ecuador, en Quito. Se tiene fe. Al menos, ese es su discurso. Siente que en 2021 las cosas se pueden hacer mejor”.

El medio chileno, en pocas palabras, señaló que la continuidad de Reinaldo Rueda se debe a que la federación de ese país no tiene el dinero para pagarle al colombiano ante un posible despedido.

“La situación financiera de la ANFP es muy delicada y, sencillamente, no hay plata para pagarle al cafetero los US$ 2,2 millones líquidos que establece el vínculo. Eso, sin contar los impuestos, porque, según calculan en la Federación, ahí la cantidad se eleva a US$ 3,25 millones brutos”, concluyó.

