En Chile “no verían la salida de Reinaldo Rueda hacia la Selección Colombia como una catástrofe”

Reinaldo Rueda se estaría acercando a la Selección Colombia , si él lo desea y termina saliendo del combinado chileno, al que dirige actualmente.

Nuevo DT de Selección Colombia: Reinaldo Rueda y Marcelo Gallardo, arriba en encuesta de Gol Caracol

Desde territorio austral, en especial el medio ‘La Cuarta’, mencionaron este viernes que “según nos confirmaron la Anfp está al tanto de la oferta de Colombia al DT, quien está dispuesto a tomar el desafío. La salida no implicaría pagar la cláusula”.

De hecho, afirman que Rueda ya tuvo contactos con la FCF y desde Chile “no le pondrían trabas a su salida”.

Además, se dice que “en la dirigencia del fútbol nacional tampoco consideran la partida del seleccionador como una catástrofe. Si bien el propio presidente Pablo Milad lo confirmó en el cargo, pese a la derrota histórica en Venezuela, lo cierto es que en el directorio tampoco ven con malos ojos el alejamiento del adiestrador”.

Por último, desde Chile recuerdan que la salida de Reinaldo Rueda no se dio porque en la ANFP no tienen para pagar la indemnización del entrenador colombiano, que “está cerca de 2 millones de dólares que no están en las finanzas, ni siquiera de asomo”.