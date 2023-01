En Eintracht Frankfurt son claros con futuro de Rafael Santos Borré: "Sabe que queremos mantenerlo"

Rafael Santos Borré está con el Eintracht Frankfurt en tierras de Emiratos Árabes Unidos, pero mientras adelanta una gira internacional con su equipo, su nombre ha sido vinculado en las últimas horas con el Tigres de México y también con una posible vuelta a River Plate, de Argentina.

Y es que la prensa internacional hace eco de que el conjunto de la 'banda cruzada' le consultó al equipo alemán por la situación actual del artillero de la Selección Colombia y a su vez que Borré Maury recibió una llamada por parte de la escuadra de Núñez y éste les habría comentado que quiere irse del Eintracht Frankfurt, ya que no goza de suficientes minutos de juego; luego del arribo del actual subcampeón del mundo, Randal Kolo Muani.

Pero a pesar de que el exjugador del Deportivo Cali no es habitual titular en el Eintracht Frankfurt, en el club alemán lo consideran una pieza importante en el esquema táctico y no lo piensan dejar ir tan fácil. Así lo dio a conocer en una reciente entrevista Markus Krösche, director deportivo.

"Básicamente, no queremos dejar ir a ningún jugador. Tal vez prestemos a uno o dos jugadores que no hayan jugado mucho, pero no venderemos a ningún jugador clave. Rafael Santos Borré sabe que queremos mantenerlo y no regalarlo. Sus representantes también lo saben", expresó el dirigente en una entrevista con el tabloide alemán 'Frankfurter Rundschau'.

Pero River Plate no es el único equipo interesado en el futbolista barranquillero, ya que Tigres de México desea reforzar su ofensiva que está conformada por el franceses André-Pierre Gignac y Florian Thauvin.

La prensa mexicana afirma que los 'felinos' pusieron una cifra importante sobre la mesa para poder hacerse con los servicios del delantero de 27 años, pero ésta habría sid rechazada tajantemente por la dirigencia del Eintracht Frankfurt.

Desde el arribo de Randal Kolo Muani al Eintracht Frankfurt, Rafael Santos Borré ha perdido protagonismo en el conjunto alemán.

Ahora habrá que esperar en qué terminan todas estas especulaciones, si finalmente Borré seguirá en el Eintracht Frankfurt o tomará nuevos aires en su carrera deportiva, teniendo como objetivo ganarse un lugar en los próximos partidos de la Selección Colombia.