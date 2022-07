En el Everton confían en la calidad de Yerry Mina: “Marcará diferencia en el equipo”

Yerry Mina espera estar saludable, en óptimas condiciones y ser una pieza clave del Everton en la temporada 2022/23 en el fútbol de Inglaterra. Eso anhela el jugador y en el club de los ‘toffees’ saben de sus cualidades.

Por eso, el asistente técnico de Frank Lampard, Paul Clement, dio una entrevista para ‘The Athletic’ y habló de las expectativas que hay de la nueva campaña al frente del cuadro de Merseyside, pero también del tema defensivo, algo que le costó al equipo y que los puso en zona de riesgo en la Premier League pasada.

“Defensivamente no estuvimos muy bien. Se pudo ver que la vulnerabilidad estaba nuevamente en el juego contra el Arsenal”, afirmó de entrada el ayudando del entrenador del Everton.

Pero hay que hacer ‘borrón y cuenta nueva’, ya que en el elenco de los ‘toffees’, esperan que esta temporada sea distinto y por eso Paul Clement reconoció la importancia que tendrá Yerry Mina.

“Tuvimos algunas inconsistencias en la selección del equipo. Yerry marcará diferencia en el equipo. Lo mismo pasará con Tarkowski y Dominic”, afirmó el asistente técnico de Frank Lampard.

Mientras tanto, Mina González ha estado haciendo con normalidad la pretemporada con el Everton y ha sumado minutos en los partidos preparatorios, esperando estar en plenitud de condiciones y no sufrir lesiones, que no lo han permitido tener regularidad en suelo británico. De hecho, lo 'extrañaron' ya que el club estuvo peleando por no descender y lograron 'salvarse' en las últimas fechas de la Premier League 2021/22.

¿Cómo le fue a Yerry Mina la temporada pasada?

Con varias lesiones el futbolista colombiano no pudo sumar muchos minutos, a pesar de eso alcanzó a estar en 13 partidos y marcó un gol. De mantenerse saludable en esta campaña con el Everton, el zaguero central oriundo de Guachené podría alcanzar la cifra de 100 encuentros con la camiseta de los ‘toffees’.