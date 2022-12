En el fútbol brasileño, Armero y ‘Manga’ Escobar frente a frente en Vasco vs. Bahía

Este domingo a las 9: 00 a.m. hora colombiana, estos dos equipos en donde militan los jugadores colombianos, se medirán por la segunda fecha del campeonato brasileño.

Al estadio Sao Januario llegarán dos equipos con diferentes inicios de temporada. El local, Vasco, perdió por goleada 4-0 contra Palmeiras, con doblete de Miguel Borja y los tantos del venezolano Alejandro Guerra y Jean. En dicho encuentro, Andrés ‘Manga’ Escobar fue suplente y no tuvo oportunidad de actuar.

Publicidad

Lea: Encuentran muerto al futbolista checo David Bystron

Por su parte, Bahía, llega precedido de una abultada victoria por 6-2 frente a Paranaense, en donde no fue convocado Pablo Armero, situación que contrasta para este fin de semana, puesto que el entrenador Guto Ferreira, ha contado con el colombiano durante la semana en los entrenamientos, dejando ver una posible alineación como titular.

En esta segunda fecha del fútbol brasileño, sobresalen además los encuentros entre Chapecoense vs. Palmeiras, Atlético Mineiro vs. Fluminense y Atlético Paranaense vs. Gremio.