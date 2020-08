En Escocia, Alfredo Morelos es el ‘malo del paseo’ cada vez que no anota gol

El exfutbolista y ahora comentarista de ‘Sky Sports’, en el Reino Unido debatió el trabajo de Alfredo Morelos en los recientes juegos del club azul de Glasgow, “su juego no fue suficientemente bueno”, fue un aparte de lo dicho por el exjugador.

"Alfredo Morelos, todos me han estado diciendo que ha vuelto a marcar goles, y tiene un par, pero su juego completo y todo lo demás no es lo suficientemente bueno. Los elogiamos por la forma en que han estado jugando, pero eso es lo que sucede cuando estás en clubes grandes, necesitas ir a campos como este y ganar partidos de fútbol y serás criticado si no lo haces", indicó.

Oswaldo Marcial Palavecino, histórico del fútbol colombiano, falleció en Buenos Aires

Y es que las palabras de Boyd se dieron luego de la sustitución del ariete cordobés en el partido de este domingo; en el que fue amonestado al minuto 65 y luego fue cambiado por Cedric Itten.

Sobre ese suceso en particular indicó: "no alegra que te saquen, pero tienes que mostrar respeto a tus compañeros de equipo. Tienes a un tipo que viene en busca de la oportunidad de tal vez ir y conseguir un gol de la victoria. Ve a darle algunas palabras de sabiduría y trata de empujarlo".

Yhormar Hurtado, jugador de Alianza Petrolera, violó la cuarentena y sufrió un accidente de tránsito

Publicidad

Morelos Aviléz, quien suena para varios equipos en Europa y que ha marcado dos goles en lo que va de la Liga de Escocia.