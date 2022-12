En España están listas las cuatro primeras fechas: así jugarán los equipos de los colombianos

Desde este viernes, se jugará la siempre competitiva y atractiva Liga de España, en donde tenemos, por el momento, a siete futbolistas de nuestro país.

Se acabó la sequía de fútbol en territorio español. Y es que este fin de semana se moverá el balón en el prestigioso torneo de primera división y allí estará la embajada colombiana tratando de dejar en alto los colores del país.

A falta de James Rodríguez, quien salió de Real Madrid con rumbo a Bayern Múnich, buenos serán otras figuras de Selección Colombia como Daniel Torres, en el Alavés; Carlos Bacca, en Villarreal, y Luis Fernando Muriel, fichaje estrella del Sevilla.

Además, junto a ellos, también jugarán en los estadios españoles Jefferson Lerma, en Levante; Bernardo Espinosa y Marlos Moreno, en el Girona y un caso especial sería el de Juan José Narváez, en Real Betis, quien podría ser tenido en cuenta en el primer equipo.

GolCaracol.com le presenta acá la programación que tendrán los nuestros, desde mañana y hasta el próximo , tiempo durante el cual se realizarán las cuatro primeras jornadas.

Primera fecha:

Viernes 18 de agosto

Leganés vs. Alavés (1:15 p.m.) Daniel Torres

Valencia vs. Las Palmas (3:15 p.m.)

Sábado 19 de agosto

Celta de Vigo vs. Real Sociedad (11:15 p.m.)

Girona vs. Atlético de Madrid (1:15 p.m.) Bernardo Espinosa y Marlos Moreno

Sevilla vs. Espanyol (3:15 p.m.) Luis Fernando Muriel

Domingo 20 de agosto

Athletic Bilbao vs. Getafe (11:15 a.m.)

Barcelona vs. Real Betis (1:15 p.m.) Juan José Narváez

Deportivo la Coruña vs. Real Madrid (3:15 p.m.)

Lunes 21 de agosto

Levante vs. Villareal (1:15 p.m.) Jefferson Lerma vs. Carlos Bacca

Málaga vs. Eibar (3:00 p.m.)

Segunda fecha:

Viernes 25 de agosto

Real Sociedad vs. Villareal (1:15 p.m.) Carlos Bacca

Real Betis vs. Celta de Vigo (3:00 p.m.) Juan José Narváez

Sábado 26 de agosto

Alavés vs. Barcelona (11:15 a.m.) Daniel Torres

Girona vs. Málaga (1:15 p.m.) Bernardo Espinosa y Marlos Moreno

Levante vs. Deportivo la Coruña (1:15 p.m.) Jefferson Lerma

Las Palmas vs. Atlético de Madrid (3:15 p.m.)

Domingo 27 de agosto

Eibar vs. Athetic Bilbao (11:15 a.m.)

Espanyol vs. Leganés (11:15 a.m.)

Getafe vs. Sevilla (1:15 p.m.) Luis Fernando Muriel

Real Madrid vs. Valencia (3:15 p.m.)

Tercera fecha:

Viernes 8 de septiembre

Leganés vs. Getafe (2:00 p.m.)

Sábado 9 de septiembre

Real Madrid vs. Levante (6:00 a.m.) Jefferson Lerma

Valencia vs. Atlético de Madrid (9:15 a.m.)

Sevilla vs. Eibar (11:30 a.m.) Luis Fernando Muriel

Barcelona vs. Espanyol (1:45 p.m.)

Domingo 10 de septiembre

Deportivo la Coruña vs. Real Sociedad (5:00 a.m.)

Athletic Bilbao vs. Girona (9:15 a.m.) Bernardo Espinosa y Marlos Moreno

Celta de Vigo vs. Alavés (11:30 a.m.) Daniel Torres

Villareal vs. Real Betis (1:45 p.m.) Carlos Bacca vs. Juan José Narváez

Lunes 11 de septiembre

Málaga vs. Las Palmas (2:00 p.m.)

Cuarta fecha:

Viernes 15 de septiembre

Eibar vs. Leganés (2:00 p.m.)

Sábado 16 de septiembre

Levante vs. Valencia (6:00 a.m.) Jefferson Lerma

Getafe vs. Barcelona (9:15 a.m.)

Real Betis vs. Deportivo la Coruña (11:30 a.m.) Juan José Narváez

Atlético de Madrid vs. Málaga (1:45 p.m.)

Domingo 17 de septiembre

Alavés vs. Villareal (5:00 a.m.) Daniel Torres vs. Carlos Bacca

Girona vs. Sevilla (9:15 a.m.) Bernardo Espinosa y Marlos Moreno vs. Luis Fernando Muriel

Las Palmas vs. Athletic Bilbao (11:30 a.m.)

Real Sociedad vs. Real Madrid (1:45 p.m.)

Lunes 18 de septiembre

Espanyol vs. Celta de Vigo (2:00 p.m.)