En España no saben nada sobre el interés del Real Madrid por Mateus Uribe

Laura Rubio, periodista del diario Marca, y Jerónimo Alonso, del Canal Sur, aseguran que se enteraron de la noticia, pero aún no tiene información real y concreta acerca de este posible fichaje.

Este jueves se conoció un posible interés del Real Madrid en el volante colombiano Mateus Uribe, quien atraviesa por un gran presente con el América, de México.

Publicidad

La noticia la dio ‘ESPN’ y fue reproducida por el diario ‘AS’, de España.

Según esta información, el equipo blanco estará pendiente del rendimiento del jugador en el Mundial de Rusia 2018, en donde, seguramente, Uribe estará con la Selección Colombia.

Vea acá: Mateus Uribe habría despertado el interés del Real Madrid

En Golcaracol hablamos con la periodista Laura Rubio, del diario Marca, quien cubre al Real Madrid, y con Jerónimo Alonso, del Canal Sur, para conocer la información que se maneja en España sobre este posible fichaje.

Publicidad

Rubio le aseguró a este portal que vio la noticia, pero aún no tiene información sobre este hecho. “Sí lo he visto, pero aquí por el momento no sabemos nada”, indicó.

Arma tu Selección Colombia para el Mundial Rusia 2018

Publicidad

La periodista mencionó además los nombres que suenan con fuerza para reforzar al Madrid tras el Mundial.

“Neymar suena mucho y lo van a intentar a toda costa. Y luego Salah... Y en portería hay refuerzo seguro, está entre Courtois o De Gea (pero Mourinho no está por la labor de dejarle salir)”, dijo.

De otra parte, el también comunicador Jerónimo Alonso comentó que "la noticia solo la ha dado Mundo Deportivo (periodico de Barcelona) que no tiene muy buenas fuentes en el Real Madrid. A mí me parece que no da el perfil para el equipo. Tiene 27 años, no es una promesa, y ha sido solo dos veces internacional".

"Yo la verdad no lo veo, además su puesto esta llenisimo en la plantilla. Vamos, no es lo que buscan ni da el perfil", agregó Alonso.

Publicidad

Mateus Uribe tiene contrato con América hasta 2020 y su valor en el mercado está alrededor de los cinco millones de euros. Por el momento, el colombiano no ha recibido ofertas de otros equipos.

Para descargar la aplicación Gol Caracol Resultados haga click acá:

Publicidad

Android: Google play