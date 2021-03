En Gremio están impacientes: le pusieron fecha límite a Rafael Santos Borré para que se decida

Romildo Bolzán, presidente de Gremio de Porto Alegre , le puso fecha límite al colombiano Rafael Santos Borré , para que tome una decisión con respecto a su futuro.

"Estamos evaluando la situación de la demora en la firma y veremos que pasa entre hoy y mañana (por el miércoles), nadie puede vivir indefinidamente, Gremio se está organizando", aseguró Bolzán, en diálogo con 'Radio Bandeirantes'.

Si bien Borré ya dio el sí, en el club de Porto Alegre están ansiosos porque se termine de cerrar el fichaje del atacante, quien llegaría libre en junio y con un contrato millonario por cuatro temporadas.

"Gremio no puede quedar con una indefinición, tenemos su aceptación verbal, pero no hay nada formalizado todavía. No es cómodo y esta situación hay que resolverla entre hoy y mañana", agregó el mandamás de Gremio.

En principio, al colombiano le habían dado hasta el jueves para que decidiera, pero con sus declaraciones, el dirigente intenta apurar al goleador de River Plate , que aún no se decide.

"Lo cierto es que el colombiano no quiere dejar sin resarcimiento económico a River y eso está dilatando su salida. Mientras tanto, su representante intenta conseguir más alternativas de Europa y es por eso que las charlas con Gremio tienen un final incierto y preocupan en el conjunto Tricolor", aseguró 'TyC Sports'.

Por ahora, Santos Borré se concentra en el partido del próximo sábado entre River Plate y Arsenal, a las 7:00 p.m. (hora colombiana), en la Copa de la Liga Argentina.