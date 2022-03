James Rodríguez se muestra abierto en cada una de sus apariciones en su cuenta de Twitch. Y en una de sus más recientes transmisiones afirmó que no tendría ningún problema en volver al Everton, de Inglaterra, equipo en el que estuvo antes de ir a Al-Rayyan, de Catar.

Esas palabras del volante cucuteño tuvieron eco en la prensa británica y este miércoles se refirieron al futbolista colombiano.

“Lo dijo en su transmisión de Twitch: "No sé, esa sería una posibilidad, ¿por qué no? Si ellos quieren, yo estaría totalmente abierto a eso. El tema es que ellos quieran. Yo no tuve ningún problema con nadie allí, me fue bien antes”, recordaron en el diario ‘The Sun’ sobre las palabras de Rodríguez Rubio.

Por esa línea, este citado medio se animó a opinar al respecto y fueron contundentes al escribir que “al Everton le vendría bien la chispa creativa de James”.

Cabe señalar que la salida del jugador de la Selección Colombia se dio a la par de la llegada del entrenador español Rafael Benítez al banquillo de los azules de Liverpool.

¿Cómo le fue a James Rodríguez en el Everton?

El volante colombiano tuvo un paso corto por el equipo 'toffee' en la temporada 2020/21, pero disputó 26 partidos, marcando seis goles y dando nueve asistencias.