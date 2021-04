En Inglaterra no superan a Falcao García: “Su movimiento al Manchester United fue un desastre”

Manchester United no volvió a brillar tras la salida de Sir Alex Ferguson y no solo en cuestión de títulos, sino con los refuerzos que no han podido brillar, como pasó con Falcao García .

Este miércoles y tras las malas presentaciones que viene teniendo el mediocampista Donny van de Beek, quien llegó como un refuerzo de lujo, en el diario ‘The Sun’ recordaron los peores fichajes de los últimos años y así estuvo el nombre del ‘Tigre’.

“18 meses antes de su cesión al United en 2014, Falcao era el delantero más mortífero del planeta. Sin embargo, el movimiento fue un desastre y, por mucho que lo intentó, no pudo deshacerse de una lesión en la rodilla paralizante y adaptarse a las demandas del juego inglés”, afirmó el medio inglés.

Los otros refuerzos que no pudieron brillar fueron Bastian Schweinsteiger, Wilfried Zaha, Ángel Di María, Memphis Depay, Víctor Valdés, Marcos Rojo y Alexis Sánchez, la mayoría de ellos sudamericanos.