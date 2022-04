En Inglaterra recuerdan el paso de James Rodríguez por Everton e hicieron un juicio para discutir

Este martes, el diario 'The Sun' realizó un escalafón en el que incluyó varios jugadores que salieron de Real Madrid y relanzaron sus carreras deportivas en otros ligas y clubes. Ahí, en ese listado, aparecieron hombres como James Rodríguez , Claude Makelele, Arjen Robben, Clarence Seedorf y Wesley Sneijder.

En el caso de Rodríguez hicieron una sentencia. "El creador de juego colombiano se unió al Everton en 2020 con un contrato inicial de dos años.

Everton parecía un equipo transformado con el ex as del Mónaco en su XI inicial. Su impresionante forma llevó a los jefes de Madrid a enojarse con Zinedine Zidane por el trato que le dio al jugador. Desafortunadamente para Everton, sus deslumbrantes exhibiciones no continuaron por mucho tiempo".

Cabe señalar que Rodríguez Rubio se vio afectado por una serie de lesiones que perjudicaron una mayor regularidad y además no fue tenido en cuenta por el entrenador Rafa Benítez, con quien nunca se entendió y terminó marchándose a Al Rayyan, de Qatar, en donde tampoco es que haya sonado con mucha fuerza.

Incluso, el volante colombiano ha sonado en las últimas semanas para volver al fútbol de Europa y que ese ha sido un pedido particular para su representante, Jorge Mendes.

Los números de James Rodríguez en Everton



26 partidos

23 Premier League

2 FA CUP

1 Copa de la Liga)

24 de titular

1.776 minutos jugados

Un total de 6 goles