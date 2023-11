El pasado domingo 5 de noviembre, Luis Díaz se puso la capa de héroe y con un gol sobre el final del compromiso contra Luton salvó un punto para los ‘reds’ en la Premier League. Evidentemente, frente a los difíciles momentos que ha pasado en los últimos días, el colombiano le dedicó la anotación a su papá quien actualmente se encuentra secuestrado por el ELN.

Y es que, a pesar de la emotiva celebración y demás, esto podría generar una sanción por parte del fútbol inglés, ya que en ningún contexto está permitido quitarse la camisa oficial del equipo o subírsela para enviar mensajes o demás. En este caso, ‘Luchito’, solo se la levantó para exigir ‘liberación para papá’.

Sin embargo, este acto va en contra de los reglamentos de la Premier League. No obstante, por lo delicado de la situación y las razones en las que se presentó la dedicatoria de Luis Díaz, en Inglaterra tendrían en mente ‘pasársela’ al guajiro y no llevar a juicio esta situación, evitando de esa manera cualquier tipo de sanción en contra de él.

“Este lunes, allegados a los que se manejan la Premier dejaron entrever que Díaz no será sancionado. Dadas las circunstancias excepcionales y el hecho de que no se quitara completamente su camiseta, la FA no va a presentar cargos en su contra. O sea, esto sería como una excepción a la regla. Lo que se dice, sentido común”, citó el diario ‘Olé’ en su portal, aclarando lo que podría pasar con el futbolista colombiano.

CON DEDICATORIA ESPECIAL: Lucho Díaz ganó de arriba y puso el 1-1 agónico de Liverpool contra Luton en la #PREMIERxESPN.



📺 Mirá la #Premier por #StarPlusLA pic.twitter.com/9BeszkOosF — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2023

Publicidad

¿Cómo va el caso de Luis Manuel Díaz?

En las últimas horas, el ELN dio detalles de lo que es el secuestro del papá de Luis Díaz y los parámetros necesarios para que se le pueda dar libertad, sin que sufra ningún daño y demás.

"Desde el 2 de noviembre iniciamos el proceso para liberarlo lo más pronto posible. Estamos haciendo esfuerzos para evitar incidentes con las Fuerzas Oficiales. La zona sigue militarizada, realizan sobre vuelos, desembarco de tropas, perifóneos, ofrecen recompensas y una intensa operación de rastrillo. Esta situación no permite la ejecución del plan de liberación de manera rápida y segura, en donde no corra riesgo el señor Luis Manuel Díaz”, dijo la guerrilla.

Publicidad

Además de eso, el ELN afirmó que no habrá garantías para la liberación de Luis Manuel Díaz si lo anteriormente mencionado no cambia: “Si continúan los operativos en el área retrasarán la liberación y se aumentarán los riesgos. Comprendemos la angustia de la familia Díaz Marulanda, a quienes le decimos que cumpliremos la palabra de liberarlo de manera unilateral, tan pronto tengamos garantías de seguridad para el desarrollo de la operación de la liberación”.