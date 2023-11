En Inglaterra son comprensivos y no impondrían sanciones a Luis Díaz por su festejo con Liverpool

El pasado domingo 5 de noviembre, Luis Díaz se puso la capa de héroe y con un gol sobre el final del compromiso contra Luton salvó un punto para los ‘reds’ en la Premier League. Evidentemente, frente a los difíciles momentos que ha pasado en los últimos días, el colombiano le dedicó la anotación a su papá quien actualmente se encuentra secuestrado por el ELN.

Y es que, a pesar de la emotiva celebración y demás, esto podría generar una sanción por parte del fútbol inglés, ya que en ningún contexto está permitido quitarse la camisa oficial del equipo o subírsela para enviar mensajes o demás. En este caso, ‘Luchito’, solo se la levantó para exigir ‘liberación para papá’.

Sin embargo, este acto va en contra de los reglamentos de la Premier League. No obstante, por lo delicado de la situación y las razones en las que se presentó la dedicatoria de Luis Díaz, en Inglaterra tendrían en mente ‘pasársela’ al guajiro y no llevar a juicio esta situación, evitando de esa manera cualquier tipo de sanción en contra de él.

“Este lunes, allegados a los que se manejan la Premier dejaron entrever que Díaz no será sancionado. Dadas las circunstancias excepcionales y el hecho de que no se quitara completamente su camiseta, la FA no va a presentar cargos en su contra. O sea, esto sería como una excepción a la regla. Lo que se dice, sentido común”, citó el diario ‘Olé’ en su portal, aclarando lo que podría pasar con el futbolista colombiano.