En Inglaterra ven como una 'ventaja' que Luis Díaz no vaya al Mundial de Qatar 2022

En Liverpool aún no olvidan a Luis Suárez, que ha sido uno de los jugadores sudamericanos que más ha destacado en el equipo en el último tiempo, consolidándose como uno de los jugadores más importantes en la élite del fútbol.

El 'Pistolero' no fue difícil de sustituir después de su salida del conjunto 'red', ya que hoy en día, hay muchos delanteros que comparten las mismas características y ahí es donde Luis Díaz ha entrado en conversación.

El delantero colombiano sorprendió totalmente al mundo del fútbol en su llegada a Inglaterra, logrando consolidarse en el once titular del Liverpool y siendo una de las grandes revelaciones en el fútbol europeo, con el gran rendimiento y talento que ha demostrado en el club de Merseyside.

"Suárez marcó cuatro goles en la segunda mitad de su primera temporada después de llegar en enero y luego mostró todo su talento (...) También hay matices de Suárez sobre Luis Díaz. Durante 30 minutos hoy, golpeó el poste dos veces y fue fácilmente el mejor jugador en el campo", declaró el diario 'The Empire of The Kop'.

A pesar de la derrota sufrida contra el Manchester United en el primer partido de la pretemporada, el guajiro fue uno de los jugadores destacados del equipo en el poco tiempo que jugó, y está por verse cómo será su primera temporada completa en Inglaterra.

"Ahora no marca goles, pero eso cambiará. Es demasiado talentoso para que no haga clic en el área de penalización. En cuanto a la técnica, es perfecto y no hay nada de malo con la forma en que dispara o dónde intenta colocarlo ¡qué futbolista!", mencionaron en el diario.

Además, la ausencia de Colombia en el Mundial de Qatar 2022, resulta ser una gran ventaja para Liverpool en el apretado calendario que tendrá a mitad de temporada, pues Luis Díaz tendrá tiempo para descansar y llegar en total plenitud para el tramo final de la campaña, en la que el conjunto inglés, aspira por todos los títulos.

"Tiene la ventaja de no ir a la Copa del Mundo, por lo que estará debidamente preparado para la segunda mitad de la campaña, al igual que Mo Salah, Kostas Tsimikas, Andy Robertson, Joel Matip, James Milner y probablemente Roberto Firmino, dado que ya no entra en la selección de Brasil", concluyó el citado diario.