En Italia aseguran que Real Madrid "va en serio" por David Ospina y dan detalles del tema

En las últimas horas, se conoció desde Italia que crecen los rumores que acercan al arquero David Ospina al Real Madrid. Esto cuando se avecina el final del contrato del arquero colombiano con Nápoles y justo cuando la directiva de dicho club no estaría aún adelantando tratativas para la renovación.

"Es tremendo": así califica exjugador de Liverpool a Luis Díaz

Publicidad

"El periodista Fabio Santini habló de dicho interés y de la negociación. Agregó que emisarios del club español estarán próximamente en Italia para hablar con el guardameta sudamericano", consignó hace pocos minutos el medio 'Il Napoli Onlinne'.

Cabe indicar que no es la primera vez que se habla del tema en medios europeos. El pasado 11 de enero circuló la primera versión al respecto y ahora nuevamente aparece en el panorama dicho interés por el jugador de la Selección Colombia.

Publicidad

El llamado de atención de Carlos 'el Pibe' Valderrama a los jugadores del Junior de Barranquilla

Incluso sobre ese particular, Lucas Jaramillo habló con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', hace un mes aproximadamente, e indicó que “hay muchos clubes interesados en David Ospina en este momento, afortunadamente. No voy a confirmar si este si o no. Hay muy buenas opciones y estamos analizando, porque hay tiempo”.

Publicidad

En Caracol Sports la mejor información de deportes como ciclismo, tenis, boxeo, atletismo y mucho más. Todo a un solo click

Lo que es cierto es que en Nápoles, Ospina Ramírez es titular, viene mostrando un buen rendimiento y a meses de quedar libre, comienzan las versiones en las que lo ubican en equipos de la talla y la prestancia internacional como Real Madrid.