En Italia, le recordaron a Jeison Murillo su pelea con Cristiano Ronaldo: “Me tomó del pelo”

El defensor colombiano se mostró muy contento e ilusionado por el nuevo desafío que va a afrontar en la Sampdoria. Habló además de su paso por el Barcelona.

Jeison Murillo será una de las caras nuevas en el fútbol italiano para la próxima temporada. Un país que ya conoce tras su paso por el Inter de Milán (2015-2017), pero que esta vez, con la camiseta de la Sampdoria, espera que sirva para volver a tener minutos y regresar a la Selección Colombia.

“Escogí Sampdoria porque conozco su historia y el medio ambiente. Ha habido tantos grandes jugadores aquí. Además, me gusta Di Francesco (entrenador), con sus ideas puede mejorar mis características '', le aseguró el defensor colombiano al diario italiano ‘Gazzetta dello Sport’.

Durante la entrevista, habló también sobre su breve paso por el Barcelona, a donde llegó a principio de este año, cedido desde Valencia, equipo que no contó con él a lo largo de la pasada temporada.

"Estuve allí unos meses, sabía que jugaría muy poco, pero fue una experiencia maravillosa. Así como la del Valencia '', afirmó.

Mientras que, al referirse por la experiencia de compartir con una figura mundial como Lionel Messi, aseveró: “Cuando desafías un fenómeno de esos, quieres ver hasta dónde puedes llegar. Tienes que evaluar acción tras acción, alguien como Leo golpea de repente sin que puedas imaginar cómo”.

Y justamente, con quien también tuvo una vivencia en la temporada pasada fue con Cristiano Ronaldo, la estrella de la Juventus, que vio su primera tarjeta roja en la Champions League luego de un encontronazo con el defensor colombiano.

"No sé si fue una decisión exagerada. Fue decisión de un árbitro. Me tomó el pelo y se lo dije a Cuadrado, Bonucci y Chiellini que me preguntaron si había hecho una escena; les expliqué todo”, finalizó Murillo.