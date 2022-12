En Levante no ven atractivas las ofertas que tienen por Jefferson Lerma

El club español no tiene intenciones de desprenderse del jugador colombiano, pero no descarta que se pueda dar una operación si les satisface la propuesta económica.

El futbolista colombiano Jefferson Lerma es pretendido por clubes de la Premier League, de Inglaterra, y en los últimos días ha trascendido que podría dejar el Levante español.

Sin embargo, Quico Catalán, presidente del equipo valenciano, reconoció que las ofertas que han recibido por el colombiano no les convencen y que no contemplan la salida del jugador.

“Es verdad que existe un deseo por parte de algún club por Lerma, pero no valoramos la salida del jugador por lo que nos he llegado. He sido muy claro: los jugadores están en el mercado, pero las propuestas que podamos tener no nos convencen para poder valorar y estudiar que Lerma sea traspasado”, indicó Catalán.

“No sé qué pueda pasar, pero no tenemos ningún deseo ni necesidad de traspasar a Jefferson Lerma. Si lo valoramos es porque entendemos que es una buena operación, pero en estos momentos no contemplamos esa salida”, agregó el máximo dirigente del Levante.

Por último, el presidente Catalán recordó, además, que Lerma “tiene contrato, renovó antes del Mundial y su compromiso con el Levante es máximo, pero la gente marea y en este sentido vamos a ser mucho más prácticos. Si hay algo, sería consensuado a nivel deportivo. Nuestro objetivo es no vender a ningún jugador”, finalizó.

Jefferson Lerma se encuentra de vacaciones tras su participación en el Mundial de Rusia 2018 y en los próximos días deberá sumarse a las prácticas del equipo español, que se prepara para una nueva temporada.

