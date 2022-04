"En Liverpool, Luis Díaz ha superado todo y viene demostrando que es un grande del fútbol"

Uno de los técnicos que mayor conocimiento tiene de Luis Díaz, figura actual del Liverpool, es Julio Comesaña. Los dos compartieron en el Junior de Barranquilla y ahora que el guajiro cautiva a nivel mundial gracias a su fútbol; el concepto del experimentado entrenador siempre va a ser valioso.

El colombo-uruguayo habló este jueves con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y uno de los temas que se puso sobre la mesa tuvo que ver con la actualidad del dueño de la camiseta número '23' de los 'reds'.

"No me sorprende nada. Lo único que me llama la atención es que se adaptó muy bien, después de lo que hace en la cancha, no me sorprende. Luis Díaz no tiene techo. Él hace, lo mismo que hacía en Junior de Barranquilla, pero en la élite. Ahorita, está rodeado de grandes jugadores, está lleno de confianza, el agarró el ritmo, velocidad y juego", expresó Comesaña inicialmente.

El actual timonel del Medellín devolvió el casete y encontró algunas diferencias del jugador que tuvo bajo su dirección y el que se ve ahora descollando en el fútbol europeo.

"Luis está jugando, a veces, más centralizado que con nosotros, afinó el remate con curva; todo lo que hace, ya lo conocía, pero ha superado todo. Tiene mayor seguridad. En otro nivel y jugando en la élite, hacer lo que hace es importante. Demuestra que es un grande del fútbol", finalizó Julio Comesaña.

¿Cuándo vuelve a jugar Liverpool y Luis Díaz?

El próximo encuentro del equipo de Merseyside será el domingo 10 de abril frente al Manchester City, duelo clave por el liderato de la Premier League. El duelo será a las 10:30 a.m. (hora colombiana).