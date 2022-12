"En memoria de Andrés Balanta": Cali dio detalles de cómo será la velación del futbolista colombiano

El cuerpo de Andrés Balanta ya fue repatriado a Colombia. Lucas Pusineri, entrenador de Atlético Tucumán y un directivo del 'Decano', abordaron el vuelo que salió desde Argentina y que llegará a nuestro país entre la noche de este viernes y la madrugada del sábado.

"El Club Atlético Tucumán informa que, tras concretar las gestiones administrativas necesarias, el cuerpo de Andrés Balanta partió de Tucumán por vía aérea y está siendo trasladado a Colombia. Lo acompañan el DT del equipo, Lucas Pusineri, y el directivo Gabriel Díaz", publicó el club argentino en su cuenta oficial de Twitter.

Pusineri se vio bastante afectado por el repentino fallecimiento de su jugador, que se desvaneció durante un entrenamiento y no pudo ser reanimado por el cuerpo médico que lo atendió. El informe preliminar de la autopsia del vallecaucano señaló una potencial causa de su muerte.

“El señor Balanta habría muerto por cuestiones cardíacas, que serán confirmadas una vez que finalicen los estudios de anatomía patológica, según nos informó el médico que realizó la autopsia”, afirmó Ignacio López Bustos, titular de la Unidad Fiscal Especializada de Homicidios I de la ciudad de San Miguel de Tucumán al oeste de Argentina.

El timonel argentino, que dirigió a Balanta en el Deportivo Cali, desde finales del 2018 hasta diciembre del 2019, quiso viajar a Colombia para hablar con la familia del virtuoso mediocampista, que se destacó en las categorías juveniles de la Selección Colombia.

"Dentro de las posibilidades de la vida que nos toca asumir de esta manera y poder reencontrarme con su familia y explicar las situaciones cómo fueron. Más allá de que el final no cambia, pero siempre haciéndose responsable como persona, por sobre todas las cosas. Llevándoles también el mensaje de nuestros compañeros, jugadores, de los directivos, que también se comportaron de excelente manera. A toda la gente que ayudó al traslado y bueno, doloroso. (Balanta) Una persona muy querida, que quiero, que recordaré, donde nosotros tuvimos la oportunidad de poder tenerlo, de poder traerlo. El otro día me mostraban una publicación que había hecho él, el día que nosotros nos fuimos del Deportivo Cali, teniendo palabras muy buenas conmigo. Él estaba en nuestro país, contento, sabía que iba a tener muchas oportunidades, el recuerdo imborrable que me deja: un hombre de bien, simpático y buena persona", expresó Pusineri, desde el aeropuerto, a 'Los Primeros'.

El conjunto 'azucarero', que se encargara de la velación, compartió información sobre este homenaje, el cual se llevará a cabo este sábado 3 de diciembre, desde las 2 p.m. hasta las 8 p.m., en la Sede Norte Álex Gorayeb.

En memoria de 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞́𝐬 𝐅𝐞𝐥𝐢𝐩𝐞 𝐁𝐚𝐥𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐂𝐢𝐟𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬. 🕊️♾️ pic.twitter.com/0f6d8cEedJ — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) December 2, 2022