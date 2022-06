En México dicen que Luis Quiñones está presionando por un aumento de salario, en Tigres

Luis Quiñones ha sido el nombre más sonado en el fútbol mexicano en estos últimos días. La polémica se ha generado debido a la supuesta negativa del jugador para entrenar y viajar con la plantilla de Tigres, y con este gesto, estaría presionando a la directiva del club para que le aumenten el sueldo, aunque la respuesta ha sido negativa por parte del conjunto mexicano.

Según la información del periodista Willie González, el futbolista colombiano se negó a realizar las sesiones de entrenamiento y el viaje con el equipo 'felino' a Estados Unidos, para disputar unos partidos amistosos antes del inicio de temporada en la Liga de México, y están a la espera de solucionar la situación con Quiñones, que se ha tornado complicada en las últimas horas.

“Les voy a dar una exclusiva. Gignac se bajó del avión por un tema personal. A Cocoliso lo bajaron para que negociara con Toluca. Pero hay un tercer jugador que desertó. Luis Quiñones dijo que no haría el viaje si no le aumentan el sueldo. Que si no se lo aumentan, no volvería a jugar con Tigres." declaró González en palabras recogidas por 'MedioTiempo'.

El periodista detalló las condiciones del futbolista colombiano, y mencionó el castigo que le espera si la situación sigue así: "Está diciendo que Gignac y Florian ganan más que él. Ya mandó a su representante con Culebro. Obviamente, la directiva felina no lo recibió. Lo que está haciendo Quiñones es una extorsión. Qué falta de profesionalismo. Es inaudito lo que estamos viendo. Le van a meter una multa”.

Se espera que en los próximos días, Luis Quiñones pueda aclarar su situación con el club mexicano, que ha mantenido una postura firme ante las peticiones del colombiano, que podría ser multado por sus gestos, en vísperas del arranque del Torneo de Apertura 2022, en el que Tigres es gran candidato.

Aún no hay pronunciamiento por parte del jugador, sobre estas palabras del periodista mexicano, y habrá que estar pendientes de lo que será el futuro del jugador de nuestro país, pensando en la próxima temporada.