“En ningún momento he pensado en renunciar a la Selección”: Luis Muriel

El atacante colombiano, del Sevilla, en una entrevista con su club habló sobre su actualidad en el país español y acerca de la Selección Colombia.

“Cuando terminamos el último partido de las Eliminatorias hablé con Pékerman. Me indicó que tratara de encontrar el espacio que me faltaba en Sevilla y jugar la mayor cantidad de partidos con el fin de estar listo para el Mundial”, indicó Muriel quien no fue convocado para los amistosos en territorio asiático.

Sobre las especulaciones de la prensa colombiana acerca de una posible renuncia al equipo ‘tricolor’, el delantero atlanticense dijo que “en ningún momento he pensado en renunciar a la Selección Colombia, son solo rumores”.

Por otra parte, habló sobre la competencia que hay en los puestos ofensivos de la Selección para ir al Mundial en Rusia 2018. “Lo que haga en Sevilla va a ser fundamental para estar en la lista del Mundial. Estoy confiado que las cosas van a salir bien y así poder estar en Rusia con Colombia”.

Por último, "la adaptación no ha sido fácil. Me ha costado entrar en el mecanismo del equipo, pero estoy contento de los partidos que he jugado y de los goles que he marcado”, finalizó Muriel refiriéndose a su acoplamiento al Sevilla y al fútbol español.

