En Perú hablan de juerga de jugadores de Alianza Lima con Pablo Sabbag y Andrés Andrade involucrados

Alianza Lima perdió la oportunidad de disputar de manera directa la final de la Liga 1 del fútbol de Perú luego de empatar 0-0 contra la Asociación Deportivo Tarma.

Tras aquel partido, la hinchada se mostró muy molesta. El resultado negativo y, en especial, por el nivel de varios futbolistas, entre ellos, Christian Cueva, uno de los ídolos del equipo y de la Selección de Perú y Pablo Sabbag, colombiano que milita en Alianza Lima, desataron la furia de varios de los más fanáticos de los 'blanquiazules'.

Resulta que tras el decisivo partido que dejó sin posibilidades de llegar a instancias mayores en la liga de Perú, varios jugadores de Alianza terminaron por salir de fiesta, entre ellos Pablo Sabbag.

Varios hinchas se manifestaron en contra de la actuación del jugador y más debido a que se viene recuperando de una lesión que lo dejó por fuera de los terrenos de juego en los partidos recientes.

Publicidad

De hecho, en varios videos que se hicieron virales por redes sociales, también se ve a Andrés Andrade, colombiano que también se encuentra en un proceso de recuperación.

Alianza Lima celebrando la eliminación del del torneo Clausura?

Zambrano es el más golpeado por la derrota? Se aprecia también a Cueva, Sabag, entre otros.#ALIANZACORAZON pic.twitter.com/MQncDQX4g6 — Rodolfo Lara Mucha (@rodolfolara_) October 22, 2023

Muchos de estos videos fueron compartidos en una cuenta de Instagram de uno de los participantes de la fiesta, pero, minutos después, el usuario de la red social terminó borrando el contenido audiovisual de sus redes sociales.

Claramente, esto enfureció de gran manera a los hinchas de Alianza Lima que no tardaron mucho en reaccionar de la peor manera. "No se comprometen con el equipo, hoy dábamos pena y Barcos solo" y "Cueva y Zambrano llegaron a Lima para poder tontear, no para jugar en Alianza. Ellos malogran el grupo", fueron algunos de los comentarios.

¡INCREÍBLE! 🤯



Hinchas de Alianza Lima se cansaron de Christian Cueva y pegaron unos papeles en los exteriores del Estadio Alejandro Villanueva con la descripción:



“𝗟𝗔́𝗥𝗚𝗔𝗧𝗘 𝗖𝗛𝗥𝗜𝗦𝗧𝗜𝗔𝗡 𝗖𝗨𝗘𝗩𝗔 𝗕𝗢𝗥𝗥𝗔𝗖𝗛𝗢 𝗖*******”



🎥: Difusión pic.twitter.com/nsUgzk1Ffq — Erick Osores (@ErickOsores) October 23, 2023

Publicidad

Incluso, varios aficionados se unieron para imprimir carteles e irlos a pegar en las paredes del estadio Alejandro Villanueva, donde oficia como local el conjunto 'aliancista'.

De hecho, el diario 'Líbero', uno de los medios de comunicación más importantes en cuestión del mundo del periodismo deportivo, fue tajante con respecto a lo acontecido. "Juerga y bronca", se leyó en su portada luego de exponer lo sucedido con los distintos jugadores de Alianza Lima.

Buenos días, la portada de hoy: 📰



¡JUERGA Y BRONCA! Los íntimos entrenaron con gran resguardo policial ante amenaza de hinchas indignados por fiesta de futbolistas. Además, aparecieron carteles donde se lee "Lárgate Cueva" y "Fuera borrachos". pic.twitter.com/Q7yQkUFhvo — Líbero (@diario_libero) October 24, 2023

Por el momento, ninguno de los implicados en la polémica fiesta ha declarado respecto al tema.

¿Quiénes estuvieron implicados en la fiesta?

Publicidad

Según información de 'La República', Carlos Zambrano, Christian Cueva, Andrés Andrade, Bryan Reyna y Pablo Sabbag fueron los implicados en la polémica fiesta que desató todo el escándalo que se produjo tras perderse la posibilidad de llegar a las fases finales de la Liga del Fútbol de Perú.

¿Cuál es el último partido de Alianza Lima en la Liga de Perú?

A Alianza Lima le queda una última fecha por disputar y será contra el Deportivo Garcilaso, en Cusco, el próximo domingo 29 de octubre.