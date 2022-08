En Qatar siguen hablando de las lesiones de James Rodríguez: atentos al dato

James Rodríguez no pudo disputar la jornada inaugural de la Liga de Qatar, este miércoles, y aún no se conocen las razones de la ausencia del volante ofensivo en Al-Rayyan , que cayó derrotado 0-1 contra Al-Shamal. Los seguidores del jugador, y del club catarí, se preocuparon al no ver al cucuteño ni en el banquillo de suplentes en ese compromiso.

Un periodista de ese país publicó que el '10' de la Selección Colombia estaba lesionado, pero eso fue desmentido por el propio futbolista en cuestión de minutos para aclarar la situación que lo ponía por fuera de las canchas durante más de dos meses. El exjugador de Real Madrid, Bayern Múnich y Everton compartió unas palabras en su Twitter oficial al respecto.

"¡Cuidado! Hay Información falsa y versiones de prensa imprecisas que hablan sobre mi y una supuesta lesión a largo tiempo. Nada de esto es cierto, nos vemos pronto en las canchas", puntualizó el jugador de Al-Rayyan, ante las versiones que se estaban dando en las últimas horas.

Luego de toda esa polémica situación, el medio 'Al-Watan' se puso en la tarea de buscar todas las lesiones que ha sufrido James Rodríguez y destacaron las cifras encontradas. En total, fueron 1232 días en los que el colombiano pudo estar disponible, pero solo lo estuvo en 426 de esos, lo que arroja un 34.5% en los que el jugador estuvo disponible.

Una de las alarmantes conclusiones es que James Rodríguez sufre una lesión cada tres días, por lo que no ha estado en óptimas condiciones una semana completa con Al-Rayyan, a donde llegó procedente de Everton, de Inglaterra.

Además, con 'Sofascore' se puede encontrar que James Rodríguez ha disputado 15 compromisos, anotó cinco goles y dio seis asistencias; se demora 111 minutos para producir un tanto y completó 29 regates en la cancha con su equipo.