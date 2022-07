En Racing respaldan a Edwin Cardona: “Lo que le está pasando es injusto, sabemos su calidad”

Edwin Cardona no la pasa bien en su estadía en Racing. Entre una lesión, el covid-19 cuando llegó y aún sin poder mostrar su talento, las críticas no han tardado en llegar y los señalamientos se han vuelto constantes, algo que no pasa desapercibido en Argentina y tampoco en sus propios compañeros de equipos.

Es por eso que este sábado el jugador Enzo Copetti, actual figura del elenco de la ‘academia’, salió al paso de este tema y aprovechó para defender y respaldar al volante antioqueño.

“En el fútbol argentino, las críticas siempre están. Uno tiene que hacer el esfuerzo de seguir trabajando, no bajar los brazos. Sabemos que esto es muy largo, un torneo de muchas fechas, no hay que volverse loco”, dijo el delantero centro de Racing en charla con ‘TyC Sports’.

Luego de eso, Copetti profundizó en lo que está viviendo Cardona, pero afirmó que todos en el plantel del equipo de Avellaneda saben de las capacidades del jugador ‘cafetero’ y también dijo que con más trabajo podrá empezar a brillar y silenciar esas críticas.

“Con Edwin me saco el sombrero, es una persona que me ayudó mucho hoy en día a crecer, a ver el fútbol diferente, a abrir la mente. Que haga un esfuerzo, que con disciplina todo llega. Sabemos que todo lo que le está pasando es injusto. Él nos puede aportar demasiado, sabemos la calidad de jugador que es. Siempre que sale algo, trato de charlarlo con él, que no se vuelva loco, que piense, que sepa que le puede dar mucho al club. Además de ser un gran jugador, lo respeto mucho como persona”, finalizó.

¿Cómo le ha ido a Edwin Cardona en Racing?

Desde su llegada procedente de Boca Juniors, el volante colombiano ha disputado 18 partidos, muy pocos de esos como titular. Ha marcado dos goles y ha dado una asistencia.