En Turquía descartan a Radamel Falcao García: no estaría para el clásico contra Besiktas Las semanas pasan y todavía no so buenas las sensaciones de Radamel Falcao García, en Turquía. El ‘Tigre’ no llegó a recuperarse del todo de sus molestías físicas y estaría prácticamente descartado para el clásico, de este domingo, frente a Besiktas.