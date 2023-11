En Uruguay le dan 'palo' a Wilmar Roldán, por su arbitraje en juego frente a Argentina

La reciente jornada de las Eliminatorias Sudamericanas dejó una huella imborrable con eventos trascendentales, siendo el épico triunfo de la Selección Colombia sobre Brasil el punto culminante. Con un marcador de 2-1, los colombianos lograron un hito histórico al superar a un equipo brasileño que nunca antes había sido derrotado en este torneo. Este resultado no solo representa un cambio en las dinámicas del fútbol sudamericano, sino que también consolida a Colombia como un contendiente serio y digno de atención en la región de cara a estas Eliminatorias.

Sin embargo, la emoción no se limitó al enfrentamiento entre Colombia y Brasil. Uruguay protagonizó la sorpresa al vencer a Argentina 0-2 en La Bombonera, destacándose figuras como Matías Viña y Ronald Araújo. Este último, defensor del FC Barcelona, demostró su destreza ofensiva con un gol asombroso que dejó sin respuestas al portero argentino Emiliano "Dibu" Martínez. La 'Celeste' no solo mostró jerarquía y autoridad en el campo, sino que también dejó en claro con este nuevo proceso de Marcelo Bielsa, que es un equipo formidable capaz de enfrentar a los mejores.

EL DESCONTENTO EN URUGUAY CON WILMAR ROLDÁN

A pesar de la victoria, el Presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, no ocultó su descontento con el arbitraje de Wilmar Roldán. Aunque elogió el desempeño de su equipo, señaló sesgos notables en las decisiones arbitrales, denunciando tiros libres inexistentes a favor de un lado y omisiones evidentes del otro. Estas críticas reflejan la intensidad del encuentro y la controversia que rodea las decisiones del árbitro, lo que agrega una capa adicional de drama al enfrentamiento.

"Un triunfo resonante, con una jerarquía y una autoridad plena en campo de juego, en las individualidades, en lo colectivo. Realmente un triunfo memorable por el rival" fueron las primeras palabras del mandatario uruguayo, antes de desatar toda su rabia contra el colegiado colombiano, tras su desempeño este jueves en La Bombonera.

Wilmar Roldán, en la Copa Libertadores. Foto: AFP

"Mirá como tengo los nudillos de pegarle a la pared, la bronca que me dio las intervenciones. El sesgo inaudito de una actuación que para un lado favorecía tiros libres inexistentes, y del otro lado cortaba tiros libros que existían y no los daba", fue con lo que inició, luego añadió una nueva declaración para finalmente arremeter una vez más contra el colombiano. "Me parece llamativo para un árbitro tan importante como Roldán, una actuación tan pobre como la de hoy, y tan sesgada" concluyó el dirigente, que no se guardó nada frente a la actuación y el desempeño del central colombiano en la quinta fecha de las Eliminatorias 2026.