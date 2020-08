¡En Zaragoza explotan de ira contra la Liga de España por la marcha de Luis Javier Suarez!

El Real Zaragoza, que sigue en la lucha por ascender a la primera división de España, no olvida lo sucedido con su goleador, el colombiano Luis Javier Suarez y busca hacer justicia a toda costa con la suspensión de los 'playoffs' que otorgan una plaza en la máxima categoría.

El ascenso se debía definir el 5 de agosto, fecha en la que vencía el préstamo de Suarez en Zaragoza, cedido por el Watford. Debido a los masivos contagios de coronavirus en el Fuenlabrada, la competición tuvo que retrasarse y y el club inglés no aceptó extender el vínculo del delantero en el equipo español.

"No queda otra que suspender la competición porque no se nos ha garantizado la igualdad de armas. El empeño por no dar por terminada la competición, nos hace pasar de ser la mejor liga del mundo a ser casi un ridículo. Hasta el presidente del Watford nos transmitió que no era él quien tenía que pagar los despropósitos de esta Liga. Y desgraciadamente tiene razón", dijo el vicepresidente Fernando Sainz de Varanda en entrevista para el medio oficial del club.

"¿Alguien puede afirmar que ir a la fase final de una competición sin tu mejor jugador por decisiones de terceros no es ir contra la igualdad de armas, contra la equidad, no supone adulterar una competición? Cuando los demás sí que acuden con toda su plantilla al completo. Creo que es de locos que se nos diga que no afecta. ¿Qué dirían si el Real Madrid fuera a jugar la fase final de la Champions sin Benzema; o el Barcelona sin Messi, solamente por una decisión administrativa de la UEFA?", continuó el directivo quien argumentó que perder al autor de 19 tantos en la temporada, es una baja sensible que los pondría en desventaja con sus rivales

Sainz de Varanda no para ahí y continúa arremetiendo contra la administración de la Liga "Para nosotros, es un daño incalculable. A nosotros se nos ha hurtado la posibilidad de contar con un jugador por las decisiones administrativas que se han adoptado, que han llevado a la competición mucho más allá de lo mínimamente razonable".

Para cerrar su fuerte intervención, el segundo al mando del Zaragoza afirmó que buscarán el ascenso del equipo por todos los medios, ya sea en la cancha o en el escritorio "No queda otra que seguir trabajando en los dos campos: en el de juego y en el jurídico. No podemos permitir que se nos maltrate y se nos obligue a jugar una fase de ascenso, con toda la responsabilidad que eso supone, en peor condición que nuestros rivales por decisiones administrativas".