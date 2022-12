Encapuchados agredieron a tres jugadores y al técnico del Sporting, donde juega Fredy Montero

El hecho se produjo este martes en la ciudad deportiva del club portugués, donde fueron golpeados el entrenador Jorge Jesús y los futbolistas Bas Dost, Marcos Acuña y Rodrigo Battaglia.

Varias decenas de aficionados del Sporting de Lisboa con la cara tapada invadieron este martes la ciudad deportiva del club mientras se desarrollaba un entrenamiento y agredieron al entrenador, Jorge Jesús, y a varios jugadores.

El Sporting emitió un comunicado en su cuenta oficial de Facebook en el que confirma las agresiones y "repudia vehementemente" actitudes que constituyen "la práctica de un crimen".

Según el relato de medios lusos, el grupo de aficionados entró en las instalaciones del club lisboeta, situadas en Alcochete (en la margen sur del río Tajo), y amenazó a los periodistas presentes para que apagasen las cámaras y no grabasen la invasión.

A pesar de ello, varios medios divulgaron imágenes en las que se ve al grupo de aficionados corriendo por la ciudad deportiva con la cara tapada, por lo que no fue posible identificarlos.

Los aficionados destrozaron el vestuario y agredieron a Jorge Jesús y a varios jugadores, entre ellos el holandés Bas Dost y los argentinos Marcos Acuña y Rodrigo Battaglia, así como a otros miembros del cuerpo técnico.

Fotografías divulgadas por la prensa y a través de las redes sociales muestran a Bas Dost con un corte doble en la frente y el vestuario destrozado del Sporting, donde lanzaron antorchas que llenaron la estancia de humo.

"El Sporting no es esto, el Sporting no puede ser esto. Tomaremos todas las diligencias para depurar responsabilidades por lo que ocurrió y no dejaremos de exigir la punición de quien reaccionó de esta forma absolutamente lamentable", destaca el comunicado del club.

El club lisboeta vive un momento tenso desde que cerró la Liga lusa el pasado domingo con una derrota ante el Marítimo (2-1) que le dejó fuera de los puestos de Liga de Campeones.

El presidente de los "leones", Bruno de Carvalho, Jorge Jesús y parte de la plantilla estuvieron reunidos este lunes en el estadio José Alvalade y la prensa especuló que el entrenador había sido suspendido, a pesar de que el equipo tiene que jugar este domingo la final de la Copa de Portugal.

No obstante, De Carvalho negó la suspensión y este martes el club confirmó oficialmente que Jesús estará en el banquillo durante el partido copero.

Así quedó el vestuario del Sporting de Lisboa tras los ataques

