¿Enemigos en Honduras? “Es probable, soy el extranjero”: Jorge Luis Pinto

El técnico colombiano habló del resbalón de su selección en la Eliminatoria, y de cómo afrontar las críticas que le llegan. “Nadie se meterá con un jugador”, aseguró.

Jorge Luis Pinto no se esconde. Nunca lo hace. Y esta vez no fue diferente. Luego de la doble jornada del hexagonal final de la Concacaf, en la que Honduras cayó goleada con Estados Unidos y empató con Costa Rica, el DT colombiano habló del presente del equipo.

“Tengo la responsabilidad de un proceso que inicié y que espero terminar bien. Estamos viviendo un momento difícil y lógicamente que nos preocupa y que nos pone en un momento emotivo malo”, contestó Pinto al ser cuestionado en entrevista con ‘Espn Radio’ sobre la motivación de dirigir a ese país.

De un posible mal ambiente al interior del camerino, el santandereano fue claro: “El que dice eso es un mentiroso. El jugador trabaja bien, con muchas ganas, es como todo: algunos lo hacen al 200 por ciento y otros no”.

Además, Pinto consideró como “muy probable” el hecho de tener enemigos en Honduras, pero matizó que eso pasa en todo lado. “Es algo muy probable, como en todas partes, pero es algo que pasa. Yo soy el extranjero, allá nadie se meterá con un jugador, todos se vienen con Pinto, el extranjero el que tiene que recibir todo el palo”.

Por último, el DT, quien confía en clasificar al Mundial de Rusia 2018, aseguró que no tiene problemas con la prensa hondureña, pero siempre y cuando se hable de fútbol. “Yo tengo mi forma de ser y nunca he irrespetado a nadie. Me gusta que hablemos del partido cuando termine, de otras cosas se puede hablar después”.