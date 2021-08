Entre polémicas, Sebastián Villa ya regresó a Argentina: tras su arribo, 'rompió el silencio'

En los últimos meses, se ha hablado más de lo que Sebastián Villa ha hecho afuera de las canchas que sobre lo que hizo adentro de ellas. Y es que el delantero ha estado inmerso en diversas polémicas.

En primera instancia, el colombiano no se presentó en Boca Juniors, en la fecha que había acordado. Razón por la que surgió una enorme molestia en las toldas del club, que afirmó que tomaría cartas en el asunto.

Frente a ello, el 'embajador tricolor' afirmó que se encontraba en Colombia por temas personales, específicamente, la saluda de su madre, quien, incluso, tuvo que ser operada en días pasados.

Aunque algunos intentaron entenderlo, el pasado viernes se presentó una situación que volvió ponerlo en el 'ojo del huracán' y no gustó para nada en el ámbito del 'Xeneize', entre ellos, los hinchas.

Y es que Sebastián Villa volvió a llamar la atención por algunos videos suyos en nuestro país participando de una animada fiesta, cantando y bailando junto a amigos y raperos.

Finalmente y, en medio de tanta polémica, el pasado viernes 27 de agosto, regresó a Argentina. Así lo registró ESPN, medio con el que habló y entregó declaraciones.

"Ya estoy de regreso al país que es lo importante. Tengo contrato con Boca Juniors, haré cuarentena y esperando a que mis representantes miren soluciones con todo lo que ha pasado. Esperar qué pasa", afirmó.

Pero no fue lo único. Cuando le preguntaron si había hablado con el cuerpo técnico, respondió que "no he hablado con nadie". De hecho, expresó que tampoco con los del Consejo. "Juan Román Riquelme no me contesta", sentenció.

Hasta el momento, se desconoce qué sucederá con Sebastián Villa y su futuro. Si bien han sonado varias ofertas, entre las que tomó fuerza una de Brujas, nada se ha concretado y deberá seguir en las filas de Boca Juniors.