Entrenador del Porto sobre Luis Díaz: "Si pagan la cláusula de rescisión, no podemos hacer nada"

Este sábado 8 de enero volvimos a ser testigos de un nuevo show de Luis Díaz. En su regreso a las canchas, tras superar el coronavirus, anotó, dio una asistencia y fue elegido como la figura del partido, en el triunfo 2-3 de Porto sobre Estoril, en la Liga de Portugal.

Y es que parece que el delantero colombiano no tiene techo. No en vano es pretendido por uno de los clubes más grandes e históricos del mundo, como Liverpool, que lo sigue de cerca y que estaría dispuesto a pagar una suma que ronda los 70 millones de euros.

La postura en los 'dragones azules' es clara. Allí, "quieren mantener a los jugadores que consideramos importantes para el proyecto, sabiendo que doy importancia a todos", expresó el director técnico Sérgio Conceição, en rueda de prensa, tras el encuentro.

Sin embargo, no fue lo único que dijo. También fue contundente al sentenciar que "no podemos adivinar lo que va a pasar. Los jugadores tienen una cláusula de rescisión, si la pagan no podemos hacer nada". Recordemos que la cláusula de 'Lucho' es de 80 millones de euros.

Sumado a esto se deben traer a colación las declaraciones que el propio futbolista entregó en las últimas horas, afirmando que "tuvimos una buena segunda parte, gracias a Dios conseguimos la victoria. Estoy muy concentrado en el club y muy feliz de estar aquí."

Hasta el momento no hay nada oficial, solo declaración va y declaración viene por parte de los protagonistas. Eso sí, se deberá estar atento a lo que pueda suceder en los próximos días o, al menos, hasta que el mercado de pases de invierno se cierre.

