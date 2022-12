Enzo Francescoli: “No hablaremos con nadie hasta que termine el Mundial de Clubes”

El director deportivo de River Plate fue preguntado sobre la posibilidad de que Juan Fernando Quintero se vaya del equipo ‘millonario’.

Tras el hito "irrepetible" de ganarle una final de la Copa Libertadores a Boca Juniors en Madrid, River Plate va en el Mundial de Clubes a por otro logro que sería "histórico", afirmó su director deportivo, el mítico Enzo Francescoli, en una entrevista con la AFP en Al Ain.

Antes del debut de los 'Millonarios' en el torneo el martes contra el anfitrión Al Ain FC, el 'Príncipe' uruguayo (57 años) se ilusiona también ante la perspectiva de poder vivir el sábado 22 en Abu Dabi otra gran final, eventualmente ante el Real Madrid, en un posible duelo soñado que vería sin favoritos y "al 50-50%".

Pregunta: Después de las emociones intensas vividas en la Copa Libertadores, ¿cómo afronta River Plate este Mundial de Clubes?

Respuesta: Un Mundial de Clubes no se juega siempre, hay que intentar estar preparados. No es fácil acomodarse a los cambios de hora, los cambios de costumbres, pero es parte del juego. Estamos felices de estar acá. Espero que el equipo dé lo mejor para ir a la final.

P: ¿Ganar la final del Mundial de Clubes al Real Madrid sería más grande que la victoria sobre Boca en el Bernabéu?

R: Todos los triunfos tienen su importancia. Obviamente la Libertadores del otro día será irrepetible. Jugar por una Copa Libertadores en España fue muy loco. Pero ganar una final mundial contra el Real Madrid sería algo histórico. Antes de eso tenemos que respetar a Al Ain, que ha ganado sus dos partidos en este torneo aquí como local y no va a ser nada fácil.

P: El Real Madrid no parece llegar en su mejor momento, ¿eso le hace más vulnerable o más peligroso?

R: Llegar bien o mal importa poco en este tipo de partidos, que son al 50% cada uno. Cuando hay que estar bien es en el día del partido, levantarse bien ese día y que todo funcione ese día. Creo que no hay ni ventaja ni desventaja por cómo vengan ellos. Todos los partidos acá son 50-50%.

P: ¿Cuáles son los jugadores del Real Madrid que más temería en una eventual final?

R: La salida de Cristiano Ronaldo obviamente se siente, por los goles que hace por temporada. Lo sentiría cualquiera. Es un equipo que tiene altos y bajos, porque los cambios suscitan eso, pero casi tiene el mismo plantel. Así que hay que tener en cuenta a todos.

P: ¿Cómo valora a Santiago Solari como entrenador?

R: He podido jugar con él y es una gran persona. No lo conozco como técnico, pero he compartido mucho como jugador, es muy inteligente, muy trabajador, muy honesto, y esas son cualidades muy importantes para ser un técnico, sobre todo del Real Madrid.

P: ¿Qué impresión les ha dejado Al Ain tras sus dos partidos en este Mundial de Clubes?

R: Es un equipo duro, creo que llega muy bien físicamente. Ser local les ha ayudado bastante. Son veloces, de mitad de cancha para adelante no dudan y eso es un inconveniente para cualquier equipo. Ojalá podamos estar a la altura.

P: Se especula estos días con el futuro de varios jugadores como Exequiel Palacios o Juanfer Quintero, ¿eso puede desestabilizar de alguna forma para este torneo?

R: Nada. Son chicos que saben cómo se maneja el club, son chicos muy tranquilos, además, hasta que no termine la competencia no escucharemos ni hablaremos con nadie.

P: River Plate ganó la Copa Intercontinental en 1986 pero perdió la de 1996 en un partido en el que usted jugaba, ¿cómo recuerda aquella derrota de hace 22 años en Tokio?

R: A pesar del gran poderío de la Juventus en aquel momento, fue un partido al 50-50. Ellos jugaron mejor el primer tiempo, nosotros el segundo. Hicieron un gol y quebraron el partido. Nosotros podíamos haber marcado un poco antes, en una pelota al palo, pero nos ganaron bien. El fútbol pasa por ahí, estos partidos son muy equilibrados y gana quien acierte más y cometa menos errores.

P: ¿Le gusta el Mundial de Clubes con su formato actual con siete equipos o preferiría otra modalidad como la competición ampliada que pretende el presidente de la FIFA?

R: Me gustaba más la famosa Copa Intercontinental. Me gustaría una Intercontinental que se jugara a ida y vuelta, para que los hinchas no sólo vieran los partidos por televisión. Que nosotros fuéramos a jugar a Europa y que los europeos fueran también a Sudamérica.